Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с участниками СВО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Встречу с участниками специальной военной операции провела омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, мероприятие состоялось в одном из филиалов госпиталя имени Бурденко, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Мы приезжаем к нашим военнослужащим, чтобы узнать, какие вопросы их волнуют, как мы можем помочь лично им и их семьям», — сказала Ирина Фаевская.Она уточнила, что в этот раз большинство вопросов касалось выплат, положенных военнослужащим, а также оформления наград и удостоверения ветерана боевых действий.
В пресс-службе омбудсмена отметили, что во встрече приняли участие жители не только Московской области, но и других регионов России. Им тоже будет оказана помощь, так как в Подмосковье налажена эффективная связь со службами по защите прав человека по всей стране.
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Лев Каштанов