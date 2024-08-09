Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с участниками СВО

Вопрос постоянной уборки в доме волнует многих будущих собаководов. Некоторые даже отказываются от идеи иметь четвероногого друга из-за шерсти в доме. Породы собак, которые мало или совсем не линяют могут быть идеальным выбором для тех, кто боится беспорядка.