Представители омбудсмена Подмосковья проверили ход голосования в СИЗО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Соблюдение избирательных прав проверили в СИЗО-8 в Сергиевом Посаде представители омбудсмена Московской области Ирины Фаевской, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Сегодня в Сергиевом Посаде в СИЗО-8 проголосовали люди из Оренбургской Астраханской, Кемеровской и Самарской областей, где проходят выборы губернатора. Мои сотрудники пообщались с избирателями», — рассказала Ирина Фаевская.Она подчеркнула, что избирательные права содержащихся в СИЗО нарушены не были, голосование прошло в соответствии с законом. Свой выбор сделали пять подозреваемых и обвиняемых.
Под голосование в СИЗО выделили помещение, которое оборудовали всеми необходимыми информационными материалами.
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