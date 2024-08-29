Подмосковный омбудсмен Фаевская приняла участие в форуме «Активное долголетие»

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области, региональный координатор федерального проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская приняла участие в форуме «Активное долголетие». Он прошёл в парке культуры, спорта и отдыха в Одинцове, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
В форуме участвовали более 500 человек. Фаевская пожелала им плодотворного времяпрепровождения.
В церемонии также приняли участие первый зампредседателя Мособлдумы Лариса Лазутина, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, депутат регионального парламента, олимпийский чемпион Александр Легков и другие.
Губернаторский проект «Активное долголетие» существует пять лет. Сейчас для его участников в Подмосковье открыто 67 клубов, которые посещают около 400 тысяч пенсионеров. В клубах доступно 31 направление – это компьютерная грамотность, экскурсии, танцы, пение, йога, бассейн и многое другое.
На территории Одинцовского парка участники форума могли посетить мастер-классы, многочисленные занятия и ярмарку, на которой свою продукцию представили инклюзивные мастерские «Империя Ремёсел».
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«Наше старшее поколение – это кладезь ума, таланта и профессионализма. Вы являетесь хранителями традиций и культуры, обучаете молодое поколение. Губернаторский проект «Активное долголетие» – дань уважения вашим заслугам. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие придаст вам бодрости духа», – отметила Фаевская, выступая на церемонии открытия.
В церемонии также приняли участие первый зампредседателя Мособлдумы Лариса Лазутина, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, депутат регионального парламента, олимпийский чемпион Александр Легков и другие.
Губернаторский проект «Активное долголетие» существует пять лет. Сейчас для его участников в Подмосковье открыто 67 клубов, которые посещают около 400 тысяч пенсионеров. В клубах доступно 31 направление – это компьютерная грамотность, экскурсии, танцы, пение, йога, бассейн и многое другое.
На территории Одинцовского парка участники форума могли посетить мастер-классы, многочисленные занятия и ярмарку, на которой свою продукцию представили инклюзивные мастерские «Империя Ремёсел».
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Лора Луганская