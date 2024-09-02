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Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила учителей и школьников с Днём знаний

02 сентября 2024, 11:52
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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С Днём знаний и началом учебного года поздравила педагогов и учащихся Московской области уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба областного омбудсмена.
«Сегодня праздник, который объединяет всех — и учителей, и учеников, и родителей. Это день, когда мы вместе отмечаем начало нового учебного года. Отдельное спасибо нашим учителям! Вы — настоящие волшебники, которые ведут детей по жизни, помогают им раскрыть свои таланты и стать настоящими личностями», — сказала Ирина Фаевская.
Она также пожелала учителям крепкого здоровья и успехов в работе, а учащимся — упорства, терпения, отличных оценок и незабываемых дней в школе.



Омбудсмен отметила, что День знаний символизирует начало нового этапа в жизни каждого преподавателя, школьника и студента.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 190 человек
02 сентября 2024, 12:17

Фото: iStock/Rawpixel

Свыше 190 человек переселили из аварийного жилья в четырнадцати округах Московской области за прошлую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«За неделю было расселено 83 аварийных помещения общей площадью свыше 3,5 тыс. квадратных метров в Сергиево-Посадском округе, Шатуре, Пушкинском, Серпухове, Рузском округе, Коломне, Орехово-Зуевском округе, Щёлкове, Одинцовском округе, Электростали, Воскресенске, Мытищах, Кашире и Луховицах. Всего из аварийного жилья переселили 191 человека», — говорится в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья или выплатили выкупную стоимость жилплощади.

Расселение авариного жилого фонда проводится в раках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#подмосковье
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Путин посоветовал школьнику из Кызыла копить на автомобиль вместо мотоцикла
02 сентября 2024, 12:03

Фото: сайт Кремля

Легковой автомобиль безопаснее мотоцикла, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с учеником школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле Республики Тыва.
Школьник рассказал главе государства, что собирается копить деньги на мотоцикл, поскольку ему нравится этот вид транспорта. А также поделился, что уже управлял квадроциклом.

Путин в ответ подчеркнул, что и мотоцикл, и квадроцикл – очень опасные виды транспорта, поскольку они неустойчивые и часто переворачиваются.

Вместо этого президент посоветовал ученику копить деньги на легковой автомобиль, поскольку он намного безопаснее.

Также Путин поинтересовался, как мальчик будет собирать деньги. Тот ответил, что начнёт сдавать металлолом. Президент назвал такой путь заработка очень правильной мыслью, добавив, что потом ученику немного поможет папа за успехи в учёбе.

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#школа
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Никаких диет и лишних трат: Гороскоп со 2 по 8 сентября для всех знаков зодиака
02 сентября 2024, 11:13

Фото: istock / amgun

В деловой сфере успех принесёт уместный оптимизм и продуманные поступки. Лучше потратить время на приобретение опыта и быть терпеливыми. Скромность украсит.
В любви надо избегать искушений и не капризничать.

В вопросах здоровья противопоказаны диеты и разгрузочные дни. Нельзя перемерзать и грустить.

В финансовой сфере не стоит зря тратить деньги, не надо совершать покупок ради самого процесса покупки. Бюджет нужно придержать.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну не нужно рисковать. Провести эту неделю ему желательно спокойно и не тратить лишнюю энергию.

Тельцу надо слушать свой разум. Чувства могут быть неуместными и ошибочными. Ему нельзя торопиться.

Близнецы ощутят прилив творчества и вдохновения. Им нужно себя проявить и способствовать реализации запланированных положительных перемен.

Раку очень важно быть ответственным за свою судьбу и продолжать настойчиво и постепенно достигать свои цели.

Льву поможет наблюдательность и сдержанность. Ему не следует тратить свои силы напрасно.

Деве надо следить за пользой еды и за балансом витаминов. Здоровое и полноценное питание положительно скажется как на её самочувствии, так и на настроении.

Весам проявить повышенное внимание нужно во взаимоотношениях. Не следует доверять безосновательно.

Скорпиону лучше не торопиться высказывать свои мысли. Ему необходимо быть объективным и оценивать ситуацию честно.

Стрельцу надо избегать экстравагантного поведения и притягивания к себе чрезмерного внимания.

У Козерога будет много сил. Ему желательно быть более сдержанным с коллегами и направить свою повышенную энергичность на личные дела.

Водолей откроет для себя новые перспективы. Он найдет понимание и поддержку у руководства.

Рыбам не нужно принимать активное участие в общественной деятельности. На этой неделе им поможет наблюдательность и умение выжидать подходящий момент и.

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Воробьёв: в Подмосковье за парты сели 1 млн 85 тысяч школьников
02 сентября 2024, 11:07

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с началом учебного года учащихся подмосковной гимназии имени Е.М. Примакова, он сообщил, что число школьников в этом году в Подмосковье выросло до миллиона 85 тысяч человек.
«Начинается учебный год. В Подмосковье миллион 85 тысяч человек пошли в школы – на 38 тысяч человек больше, чем годом ранее. Дорогие ребята, я хочу пожелать вам в этот учебный год дружно, сплочённо, с полной самоотдачей провести время. Провести его в труде, но с удовольствием, познавая новое. Хочу пожелать, чтобы за вашей спиной всегда стояли заботливые родители и профессиональные учителя. (…) Всем хорошего настроения и только вперёд!» — сказал Андрей Воробьёв.
Ранее сообщалось, что на церемонии начала учебного года в гимназии им. Примакова также выступил глава МИД России Сергей Лавров, он пожелал ребятам успехов и рассказал о целях СВО.

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#гимназия
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#московская область
#подмосковье
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Лавров поздравил учеников гимназии им. Примакова с началом учебного года
02 сентября 2024, 10:46

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семнец

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии, посвящённой началу учебного года, в гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе, он поздравил ребят с Днём знаний и отметил, что сейчас страна переживает судьбоносный период.
«Поздравляю вас с тем, что вы опять вернулись в эти великолепные стены, к этим потрясающим преподавателям. Будете продолжать приобретать новые знания, развиваться физически и во всех других смыслах», — сказал Лавров.
Он также отметил, какую важную роль в истории России сыграл Евгений Примаков.

«Гимназия носит имя человека, который был учителем многих поколений и дипломатов, и учёных, и людей других профессий. Великий государственный деятель, который очень много сделал для того, чтобы Россия обрела ту самую свободу, самосознание, которые, как казалось в начале 90-х, были под угрозой. Евгений Максимович Примаков внёс очень крупный вклад в формирование нашей внешней политики, которую мы сейчас под руководством президента Путина и реализуем, в том числе — в рамках специальной военной операции, где наши бойцы защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру. Я уверен, что в школах будут изучать эти события как судьбоносные», — заявил Лавров.
Свою речь он закончил пожеланием успехов учеником и победы — России.

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#день знаний
#одинцовский городской округ
#московская область
#подмосковье
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Пассажиры ЦППК получат кэшбэк в 10% при оплате поездок через СБП
02 сентября 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Центральной ППК

Центральная ППК вместе с Национальной системой платёжных карт запускает акцию с кешбэком в 10% для пассажиров, которые оплачивают проезд с помощью Системы быстрых платежей в билетных автоматах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
Акция действует с 1 сентября на всех БПА компании и распространяется на разные виды проездных документов.
«Более половины пассажиров отдают предпочтение цифровым сервисам, особенно билетным автоматам. В начале августа мы подключили к ним функцию оплаты через СБП и теперь совместно с партнёрами запускаем возможность получать кешбэк за поездки. Получить его можно при оплате проезда, оформлении абонемента и пополнении «Кошелька» карты «Тройка» по Системе быстрых платежей в любом из 2 тыс. наших БПА», — пояснил директор по информационным технологиям компании Игорь Евдокимов.
По его словам, с 15 сентября такая возможность появится и в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Максимальный размер кешбэка составит 2,5 тыс. рублей в месяц.

Фото: пресс-служба Центральной ППК

Для получения кешбэка ужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в приложении «Привет!». Номер телефона при оплате поездки должен совпадать с указанным при регистрации.
«Чтобы получить кешбэк за проезд, необходимо на этапе оплаты выбрать способ платежа СБП. На экране билетного автомата появится QR-код. Его можно отсканировать или камерой телефона, или из приложения банка и подтвердить операцию», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной НСПК Мария Точилова.
Кешбэк в 10% от стоимости поездки будет начислен на банковский счет в течение минуты. Акция ЦППК продлится до конца года.

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#московская область
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Расписание электричек четырёх направлений МЖД меняется со 2 сентября
02 сентября 2024, 10:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых электричек Белорусского, Савёловского, Рижского и Курского направлений, включая МЦД-1 и МЦД-2, меняется со 2 сентября из-за работ на станциях Можайск и Царицыно, а также на перегонах Москва-Бутырская – Бескудниково и Талдом – Каналстрой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На станции Царицыно работы будут проходить 2 и 3 сентября, а также с 16 по 21 сентября с 15:00 до 18:30. На станции Можайск работы назначены на период со 2 по 13 сентября с 13:20 до 15:30. На перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково работы планируют проводить по будним дням со 2 по 27 сентября с 23:40 до 5:30, а на перегоне Талдом – Каналстрой — по будням со 2 сентября до 30 сентября с 9:40 до 14:00. В указанное время у ряда электричек будет меняться время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута. Кроме того, некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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#мжд
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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 сентября составила пять баллов
02 сентября 2024, 09:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро понедельника, 2 сентября, основные сложности отмечаются при проезде в сторону Москвы на четырёх федеральных трассах и 12 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются при движении по направлению к столице на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым», а также на трассе А-105, соединяющей Москву с аэропортом Домодедово, кроме того, затруднения есть на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Щёлковское, Калужское, Ленинградское, Боровское, Каширское, Дмитровское, Носовихинское, Рязанское, Пятницкое и Минское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован миллион машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Брынцалов: в Подмосковье открывают 39 новых школ и 40 – после капремонта
02 сентября 2024, 09:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

2 сентября в Московской области открывают 39 новых школ, ещё 40 начинают работу после капремонта. Более 100 тыс. подмосковных ребят впервые сядут за школьные парты.
Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Внешний вид не уступает содержанию. Внедряются современные подходы в обучении. В некоторых наших школах, например, есть медицинские, инженерные, ИТ и даже агроклассы. Только по направлению «предпринимательство» обучаются более 14 тыс. школьников», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Он поздравил с новым учебным годом юных жителей региона, их родителей и педагогов.
«Первый звонок, первый урок, первый учитель навсегда в нашей памяти. Мы стремимся создать все необходимые условия, чтобы за школьные годы наши мальчишки и девчонки получили качественное образование. От этого зависят их дальнейшие успехи и выбор профессии. Желаю ребятам, чтобы новый учебный год был интересным и плодотворным, а родителям и учителям – терпения, сил и веры в детей», – отметил спикер Мособлдумы.
Он добавил, что в понедельник в Московской области пройдут торжественные линейки, а во вторник стартуют занятия.
Новая школа в Немчиновке
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