Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила учителей и школьников с Днём знаний

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
С Днём знаний и началом учебного года поздравила педагогов и учащихся Московской области уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба областного омбудсмена.
«Сегодня праздник, который объединяет всех — и учителей, и учеников, и родителей. Это день, когда мы вместе отмечаем начало нового учебного года. Отдельное спасибо нашим учителям! Вы — настоящие волшебники, которые ведут детей по жизни, помогают им раскрыть свои таланты и стать настоящими личностями», — сказала Ирина Фаевская.Она также пожелала учителям крепкого здоровья и успехов в работе, а учащимся — упорства, терпения, отличных оценок и незабываемых дней в школе.
Омбудсмен отметила, что День знаний символизирует начало нового этапа в жизни каждого преподавателя, школьника и студента.
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