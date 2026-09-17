Омбудсмен Лантратова рассказала о новом налоговом вычете на ребёнка
С 2026 года в России вводится новая ежегодная выплата для семей с детьми. Она позволит работающим родителям вернуть часть уплаченного НДФЛ, сообщила в беседе с РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Право на выплату получат родители, воспитывающие двоих и более детей. Учитываются несовершеннолетние наследники (до 18 лет), а если ребёнок обучается очно — то до 23 лет. Важное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный размер регионального прожиточного минимума.
Помимо дохода, при назначении выплаты будут оценивать имущественное положение семьи, а также отсутствие задолженности по алиментам. Механизм расчёта выплаты следующий: берётся разница между фактически уплаченным НДФЛ и суммой налога с того же дохода, но рассчитанной по льготной ставке — 6%. Если указанным критериям соответствуют оба родителя, каждый из них вправе самостоятельно обратиться за выплатой, добавила Лантратова.
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