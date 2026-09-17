Омбудсмен Лантратова рассказала о новом налоговом вычете на ребёнка

17 сентября 2026, 04:51

Омбудсмен Лантратова: семьи с детьми до 18 лет могут вернуть часть НДФЛ

Фото: iStock/mizar_21984

С 2026 года в России вводится новая ежегодная выплата для семей с детьми. Она позволит работающим родителям вернуть часть уплаченного НДФЛ, сообщила в беседе с РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.