Обнародована новая мошенническая схема против пенсионеров
Платформа «Мошеловка» Народного фронта предупредила о новой мошеннической схеме с несуществующей выплатой. Её жертвой могут стать пенсионеры, пишет РИА Новости.
Злоумышленники звонят россиянам и под видом сотрудников Социального фонда России или органов соцзащиты обещают разовую выплату ко Дню пожилого человека (отмечается 1 октября) либо «компенсацию за неиспользованные путёвки». Для «оформления выплаты без посещения МФЦ» аферисты пытаются выманить у пенсионеров конфиденциальные данные: номер банковской карты, CVC‑код с её обратной стороны, а также одноразовый код из СМС.
В «Мошеловке» подчеркнули, что представители Соцфонда и соцзащиты никогда не запрашивают по телефону защитные коды карт или сведения из СМС‑сообщений. Все официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению в МФЦ или через личный кабинет организации, добавил представитель платформы.
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