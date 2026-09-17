Обнародована новая мошенническая схема против пенсионеров

17 сентября 2026, 04:36

Мошенники обещают пенсионерам выплату ко Дню пожилого человека

Фото: iStock/nevodka

Платформа «Мошеловка» Народного фронта предупредила о новой мошеннической схеме с несуществующей выплатой. Её жертвой могут стать пенсионеры, пишет РИА Новости.