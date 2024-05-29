Омбудсмен Москалькова удивилась решению суда об аресте генерала Попова

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Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обещала внимательно рассмотреть обращение бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, если оно поступит. Ранее военачальник был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Омбудсмен также планирует тщательно изучить аргументы суда в пользу его ареста, передаёт ТАСС. Она сообщила, что была удивлена таким решением, так как следствие просило о применении в отношении генерала меры пресечения в виде домашнего ареста. Тем не менее, Попов был заключён под стражу.
235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Ивана Попова на два месяца 17 мая. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как считают следователи, военачальник причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области. Генерал подал апелляцию на это решение.
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Александр Бойцов