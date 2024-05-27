Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерала Попова

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
235-й гарнизонный военный суд во второй раз отказался смягчить меру пресечения в отношении экс-командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова. Его оставили в СИЗО. Об этом пишет Shot.
Суд отказался менять меру пресечения для Попова и отправить его под домашний арест.
Ранее сообщалось, что Попова привезли в суд. Заседание прошло в закрытом режиме, прессу вывели из зала суда.
Это уже второе заседание по изменению меры пресечения для Попова. 25 мая 2-й западный окружной военный суд принял решение оставить его в СИЗО.
Не только адвокаты, но и само следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест ввиду неких обстоятельств, установленных в ходе расследования.
Напомним, Попов был задержан по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в зоне СВО. Однако многие военные эксперты сомневаются в виновности генерала.
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Ранее сообщалось, что Попова привезли в суд. Заседание прошло в закрытом режиме, прессу вывели из зала суда.
Это уже второе заседание по изменению меры пресечения для Попова. 25 мая 2-й западный окружной военный суд принял решение оставить его в СИЗО.
Не только адвокаты, но и само следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест ввиду неких обстоятельств, установленных в ходе расследования.
Напомним, Попов был задержан по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в зоне СВО. Однако многие военные эксперты сомневаются в виновности генерала.
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Элина Позднякова