В Клинской больнице заработает первый аппарат МРТ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Клинской городской больнице будет работать аппарат магнитно-резонансной томографии. Он был поставлен в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Аппарат уже установлен. Около двух недель уйдет на монтаж аппарата, затем компания-производитель обучит персонал для работы на нём.
За смену, которая обычно длится 12 часов, планируется проводить до 25 исследований. Оборудование может работать в круглосуточном режиме.
В администрации напомнили, что МРТ даёт возможность исследовать все органы и ткани человеческого организма. Преимущество МРТ – в том, что нет рентгеновского излучения, то есть метод считается безопасным для пациента.
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«Это первый аппарат МРТ, который мы получаем для Клинской больницы. Раньше такого аппарата у нас не было», – сказала главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская.
За смену, которая обычно длится 12 часов, планируется проводить до 25 исследований. Оборудование может работать в круглосуточном режиме.
В администрации напомнили, что МРТ даёт возможность исследовать все органы и ткани человеческого организма. Преимущество МРТ – в том, что нет рентгеновского излучения, то есть метод считается безопасным для пациента.
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Лора Луганская