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В Клинской больнице заработает первый аппарат МРТ

07 августа 2024, 12:21
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Клинской городской больнице будет работать аппарат магнитно-резонансной томографии. Он был поставлен в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Аппарат уже установлен. Около двух недель уйдет на монтаж аппарата, затем компания-производитель обучит персонал для работы на нём.
«Это первый аппарат МРТ, который мы получаем для Клинской больницы. Раньше такого аппарата у нас не было», – сказала главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская.


За смену, которая обычно длится 12 часов, планируется проводить до 25 исследований. Оборудование может работать в круглосуточном режиме.

В администрации напомнили, что МРТ даёт возможность исследовать все органы и ткани человеческого организма. Преимущество МРТ – в том, что нет рентгеновского излучения, то есть метод считается безопасным для пациента.

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В медучреждения Подмосковья с начала года поступило 39 санитарных машин
07 августа 2024, 13:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

39 санитарных автомобилей поступило в медицинские организации Московской области с начала года, 30 из них предназначены для службы неотложной помощи при поликлиниках, а ещё девять — для выездных паллиативных бригад, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы уделяем большое внимание развитию неотложной и паллиативной помощи в регионе. Для этого продолжаем оснащать наши медицинские организации санитарным транспортом. С начала текущего года в медучреждения Подмосковья поступило 39 автомобилей. Планируется поставка еще 29 единиц», — рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что на покупку санитарного транспорта в регионе выделено около 48 миллионов рублей.

Машины получили Московский областной хоспис для детей, а также Павлово-Посадская, Пушкинская, Орехово-Зуевская и другие больницы региона.

Санитарный транспорт закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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В Клинской больнице заработает первый аппарат МРТ

Опухоли и метастазы рака: Врач назвал симптомы, говорящие о проблемах с печенью

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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Опухоли и метастазы рака: Врач назвал симптомы, говорящие о проблемах с печенью
Врач Мирзонов: рак печени может протекать бессимптомно
07 августа 2024, 11:54

Фото: iStock/peakSTOCK

Печень — самая большая железа человеческого организма, которую можно назвать многопрофильным промышленным предприятием. Она нейтрализует и перерабатывает многочисленные токсины, включая алкоголь, лекарственные препараты, принимает активное участие в жировом обмене, синтезирует желчь, необходимую для нормального процесса пищеварения, участвует в кроветворном процессе. В процессе этого непростого труда печень может «уставать» и работать «с перебоями».
Главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов в беседе с «Радио 1» сообщил, что может способствовать «поломке» печени и как болезни могут возникать.

«Заболевания печени могут быть инфекционного характера, токсического и аутоиммунного. Основным токсическим фактором является алкоголь, на втором месте — лекарственные препараты. Кроме того, из-за нерационального питания может возникать жировой гепатоз печени. Доброкачественные и злокачественные опухоли, а также метастазы рака тоже встречаются в печени довольно часто», — объяснил специалист.

По его словам, в терминальных стадиях заболевания печени формируется печёночная недостаточность, приводящая к значительному снижению качества жизни и преждевременной смерти.
«На начальных же стадиях заболевание может протекать бессимптомно. Поэтому, в случае наличия рисков, таких, как злоупотребление алкоголем, особенно в сочетании с тяжёлым физическим трудом, агрессивная лекарственная терапия, ожирение, метаболический синдром и нарушение питания, работа, связанная с агрессивными химическими факторами, наследственность, аутоиммунные заболевания, необходимо регулярно проверять состояние печени», — сказал Мирзонов.

Он также рассказал о симптомах проблем с печенью, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, а, заметив, обращаться к лечащему врачу.

«Симптомы, говорящие о проблемах с печенью, — желтоватый цвет слизистых и склер глаз, горечь во рту, нарушения переваривания пищи, сосудистые звёздочки и большое количество родинок на коже, слабость, усталость, болевой синдром при патологии желчного пузыря», — уточнил врач.

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Это просто дорогая моча: в чем риск капельниц с витаминами
Эксперты рассказали о пользе и риске модных омолаживающих капельниц
07 августа 2024, 03:40

Фото: istock/Boyloso

В России набирают популярность витаминные капельницы, которые обещают улучшение здоровья, омоложение и повышение иммунитета. Однако, как предупреждают эксперты, эти процедуры могут быть не только бесполезными, но и опасными, передает Lenta.ru.
По словам диетолога Алексея Кабанова, реклама капельниц часто преувеличивает их эффекты.

«Это то же самое, что сильно злоупотреблять алкоголем и потом каждый раз при похмелье ложиться "прокапаться". Регулярное использование капельниц может нанести организму серьезный вред», — отмечает специалист.
Витаминные капельницы, ставшие модными после рекламы зарубежных звезд, таких как Мадонна и Гвинет Пэлтроу, активно предлагаются в России. Они обещают быстрое восполнение дефицита витаминов и улучшение состояния здоровья. Однако, как поясняет терапевт Светлана Каневская, это не всегда безопасно.

«Внутривенные инфузии витаминов могут нарушить уровень электролитов и вызвать серьезные нарушения, включая сердечные аритмии», — предупреждает врач.

Витаминные капельницы, часто содержащие витамины С, В, магний и кальций, могут вызвать переизбыток этих веществ в организме, что может привести к образованию камней в почках или аллергическим реакциям.
«Если организму хватает витаминов, их избыток просто переработается почками и выведется из организма. В итоге вы получаете очень дорогую мочу»? — подчеркивает врач-диетолог Эмили Берч.
Альтернатива капельницам — правильное питание и здоровый образ жизни.

«Ни капельницы, ни прочие добавки не могут заменить сбалансированное питание и здоровые привычки», — заключает Каневская.

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#врач
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#питание
#витамины
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Надбавку в Подмосковье получают более 3,6 тыс. молодых медиков
06 августа 2024, 20:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ежемесячную надбавку в Московской области получают более 3,6 тыс. молодых медицинских специалистов. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там напомнили, что надбавка в размере 15 тыс. рублей полагается врачам и 7 тыс. рублей – представителям среднего медицинского персонала. Получить её может молодой специалист, устроившийся работать в медицинскую организацию Минздрава региона на полную ставку в течение года после окончания учебного заведения. Доплата выплачивается в течение трёх лет.
«Мы ведём комплексную работу по вовлечению молодых специалистов в систему здравоохранения региона. Например, у нас действует система наставничества. За молодыми специалистами закрепляется куратор, который помогает адаптироваться на новом месте и передаёт опыт. Кроме того, для молодых специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка. На данный момент её получают более 1,7 тыс. врачей и почти 1,9 тыс. сотрудников среднего медперсонала», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Для молодых медиков в Подмосковье доступны и другие меры социальной поддержки. Это, например, «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие.

Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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#московская область
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«Кромешный ад и боли»: Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца
Диетолог Дианова: людям с болезнями желчного пузыря нельзя есть яйца
06 августа 2024, 18:48

Фото: iStock/AlexPro9500

Куриные яйца — самая популярная пища, которая входит в рацион практически каждого человека. Существуют различные яичные диеты и программы, согласно которым яйца можно потреблять в бесконечном количестве. Но так ли это на самом деле?
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что при употреблении яиц нужно учитывать несколько факторов.

«Если мы говорим про правила лечебного питания, утвержденного в Российской Федерации, то норма потребления яйца в день — половинка. Это означает, что можно съедать целое яйцо через день. То есть нас так будут кормить, если мы попадем в больницу. А если мы говорим о людях, которые не попадают в больницу, то норма немного выше», — сказала эксперт.
Она добавила, что сами по себе яйца — хороший источник белка и полезных жиров.

«Да, там есть холестерин, но там же есть лецитин и витамины А, D, Е. Там есть все, потому что это начало жизни», — объяснила врач.

По словам Нурии Диановой, нельзя однозначно говорить о безопасности неограниченного употребления яиц, потому что яичный желток — сильнейший желчегонный стимулятор, который может привести к неприятным последствиям.

«Проблема в том, что больных людей, на самом деле, много. Если у людей есть проблемы с желчным пузырём разного генеза, либо у них удаленный желчный пузырь, то нельзя будет есть ни два, ни три яйца. Для них это будет кромешный ад, боли, связанные с полихотомическим синдромом. Такое же с людьми, у которых камни в почках», — отметила гастроэнтеролог.

Собеседница уверена, что обсуждать любой продукт в концепции единственного ошибочно, потому что во всем нужен баланс.

«Можно приготовить идеальный омлет из одного или двух яиц, добавить туда яичный белок, овощи, кусок хлеба и разделить на два приема пищи. Можно хоть весь день просидеть на омлете с овощами и куском цельнозернового хлеба, но это надоедает. Это будет сбалансированный прием, но это однообразие, мы не будем получать другие важные компоненты», — сказала врач.

Она добавила, что каждый прием пищи необходимо дополнять, а есть просто «одинокие» яйца не разумно и не сбалансированно.

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«Раздражающее действие»: Врач рассказала, как часто можно есть окрошку
Врач Соломатина: редис и лук в окрошке оказывают раздражающее действие
06 августа 2024, 18:47

Фото: iStock/Angelika Mostova

Окрошка — любимое многими летнее холодное блюдо. Как может быть лето и без окрошки? Некоторые практически три месяца едят только ее, желая сбросить вес или просто чувствовать легкость в жаркую погоду.
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что переедать окрошку не стоит, потому что это не совсем полноценное блюдо.

«Окрошка — низкокалорийное блюдо, но не совсем полноценное. Там много чего не хватает, в частности полезных жиров», — сказала эксперт.

Она добавила, что некоторые ингредиенты в окрошке могут оказать раздражающее действие на организм, поэтому с ними лучше не перебарщивать.

«В охотку с нормальным здоровьем полезно есть много окрошки, но раздражающее действие может оказать лук и редис», — объяснила диетолог.

По ее словам, очень важно качество продуктов в окрошке: квас натурального брожения, свежий кефир, курица, телятина или постная говядина вместо колбасы.

Однако Соломатина уверена, что во всем нужно знать меру, потому что никогда не знаешь, как организм отреагирует на переедание даже, казалось бы, самого полезного продукта.
«Ничего не нужно переедать, потому что у самых полезных продуктов есть свои пятна на солнце. Не стоит ничего есть сверх меры. Кто-то переест и сляжет с приступом, а другой помучается, и все пройдет», — заключила собеседница.

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#заболевания
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Диетолог Соломатина раскрыла, какие фрукты не рекомендованы людям после 50 лет
Диетолог Соломатина рекомендовала ограничить потребление манго после 50 лет
06 августа 2024, 18:07

Фото: iStock/Nattawat Jindamaneesirikul

Диетолог Елена Соломатина заявила, что из-за большого количества содержания глюкозы людям старше 50 лет лучше ограничить потребление таких фруктов, как виноград, манго, сладкие яблоки.
«После 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. Им лучше есть фрукты в ограниченных количествах. Например, виноград, манго, банан, сладкие яблоки», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Также она рекомендовала не сочетать дыни и арбузы с солёной пищей, поскольку это способствует задержке жидкости в организме, что может привести к повышению артериального давления.

До этого россиянам напомнили о пользе капусты. Специалисты отмечают, что растение способно нормализовывать работу кишечника, защищать клетки от свободных радикалов и даже снижать риск развития рака. Как уточняет Общественная Служба Новостей, капуста полезна для здоровья глаз.

Ранее диетолог Кристина Войт заявляла, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.

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#здоровье
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«Не только генетика»: Врач раскрыла, из-за чего у женщин выпадают волосы
Трихолог Кохас: многие процедуры для роста волос неэффективны
06 августа 2024, 14:13

Фото: iStock/manassanant pamai

Здоровые волосы — это то, о чем мечтают многие женщины. В попытке естественным образом «нарастить» и «уплотнить» волосы дамы тратят большие деньги на уходовые средства и программы, о которых где-то услышали или прочитали. Часто это не приносит никакой пользы, а иногда и вовсе вредит организму.
Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио1» заявила, что первым фактором, влияющий на скорость волос, является генетика, но ее нужно поддерживать.

«Если на генетику налагать свое бездействие, то далеко мы не уедем. У кого-то гены фазы роста 6 лет, у кого-то 8, а у самых длинноволосых красавиц, которым все завидуют, может быть 14 лет и даже 16», — сказал эксперт.

Она добавила, что фазу роста легче всего определить в детстве.

«Ребенок родился, растет, примерно в 6-8 лет у него начинают выпадать волосы. Родители в шоке, сходят с ума. Но это как раз момент, когда фаза роста прошла и начинается фаза выпадения, а дальше новые волосы растут», — объяснила специалист.

По ее словам, фаза роста может сокращаться и удлиняться в зависимости от влияющих факторов и ухода.

«Но бывает такое, что раньше волосы росли, а сейчас ниже плеч никак не растут. Фаза роста сокращается под воздействием внутренних причин: изменяется гормональный фон, нарушается кровообращение, присутствуют глобальные стрессовые ситуации или неврологические проблемы», — рассказала трихолог.

Ольга Кохас отметила, что также на рост волос влияет и правильный уход, которым многие женщины часто пренебрегают.

«Благоприятно при мытье делать массаж, использовать средства профилактики (например, ампулы) раз в полгода — они усиливают кровообращение. Когда человек проделывает курс примерно 2-3 месяца, замечается, что скорость волос усилилась. Однако женщины многое делают зря: те же масла никак не влияют на скорость волос», — уточнила специалист.

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Названы неожиданные причины появления перхоти
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В Подмосковье девушка сломала обе ноги при прыжке в реку
06 августа 2024, 13:53

Фото: iStock/Yusber Simbolon

23-летняя девушка неудачно прыгнула в реку с высокого берега и сломала пяточные кости в обеих ногах, операцию по восстановлению провели врачи Волоколамской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила с жалобой на боль в ногах, из-за которой невозможно ходить. Рентген показал оскольчатые переломы обеих пяточных костей со смещением осколков. Девушке провели операцию: врачам пришлось собирать пострадавшие кости заново.

«Для восстановления костей был использован метод аутотрансплантации: когда донором костного блока становится сам пациент. Это значительно снижает риск отторжения тканей, такие импланты быстро приживаются и служат не меньше, чем натуральная, а не смонтированная кость», — рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Василий Козлов.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой. Пациентке предстоит длительная реабилитация.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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