Омбудсмен: Москва ждёт, когда брошенную в Турции девочку разрешат забрать в РФ

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Россия ожидает, что Турция разрешит забрать на родину девочку, брошенную в туалете аэропорта Антальи молодой россиянкой после родов.
Ранее стало известно, что суд в Турции приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю жительницу Подмосковья, которая, возвращаясь с отдыха, родила дочь в туалете аэропорта Антальи и бросила ребенка. При этом мать девушки, находившуюся в это время на месте событий, судьи оправдали.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что родственники девочки уже вышли на связь. У ребенка есть свидетельство о рождении и заграничный паспорт.
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Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что родственники девочки уже вышли на связь. У ребенка есть свидетельство о рождении и заграничный паспорт.
«У девочки будет возможность и общаться, и расти рядом с родными. Сейчас главное, чтобы она попала сюда, в Россию», — пояснила Мишонова в беседе с RT.
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Элина Позднякова