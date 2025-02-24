Мишонова: брошенную в аэропорту Антальи малышку готовы перевезти в Подмосковье

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО
Девочку, родившуюся в аэропорту турецкой Антальи в октябре прошлого года, готовы перевезти в Подмосковье, но турецкие власти пока не разрешили вернуть её в Россию.
Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
Сама она утверждает, что не знала о своей беременности, и появление на свет новорождённой стало для ней шоком.
Бабушка ребёнка и мать осуждённой высказала желание оформить опеку над внучкой.
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«Ждём решения турецких властей о передаче малышки российской стороне для дальнейшего жизнеустройства. У нас всё давно готово к её перевозке на родину. Уже четыре месяца ребёнок находится в турецком приюте, хотя является гражданином России», – сказала Мишонова Агентству городских новостей «Москва».Ранее сообщалось, что турецкий суд приговорил жительницу Московской области, которая родила и оставила дочь в аэропорту Антальи, к 15 годам тюрьмы.
Сама она утверждает, что не знала о своей беременности, и появление на свет новорождённой стало для ней шоком.
Бабушка ребёнка и мать осуждённой высказала желание оформить опеку над внучкой.
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Лора Луганская