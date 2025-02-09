Генконсул Ветрик: Россия пытается вернуть брошенную в аэропорту турецкого туалета девочку

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Российская сторона продолжает вести работу по передаче в РФ девочки, которую её мать бросила в туалете турецкого аэропорта. Об этом сообщил генеральный консул нашей страны в Анталье Сергей Ветрик.
В разговоре с РИА Новости дипломат уточнил, что малышке уже оформлены гражданство России, свидетельство о рождении и заграничный паспорт. Консульство также оказывает различным профильным организациям содействие в возвращении маленькой россиянки домой.
Напомним, страшное происшествие случилось 13 октября. Гражданка РФ Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта турецкого города Анталья и оставила новорожденную в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась сбежать в Россию. Однако ребёнка нашли, а женщин задержали.
Против 18-летней на тот момент россиянки и её матери было возбуждено уголовное дело. В декабре суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Екатерины. Её мать освобождена под подписку о невыезде.
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Брошенную в туалете турецкого аэропорта новорождённую девочку оставили в Турции
Брошенной в туалете турецкого аэропорта девочке оформили гражданство России
Напомним, страшное происшествие случилось 13 октября. Гражданка РФ Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта турецкого города Анталья и оставила новорожденную в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась сбежать в Россию. Однако ребёнка нашли, а женщин задержали.
Против 18-летней на тот момент россиянки и её матери было возбуждено уголовное дело. В декабре суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Екатерины. Её мать освобождена под подписку о невыезде.
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Брошенную в туалете турецкого аэропорта новорождённую девочку оставили в Турции
Брошенной в туалете турецкого аэропорта девочке оформили гражданство России
Александр Бойцов