Омбудсмен Оболонский предложил освободить многодетных от уплаты ЖКУ

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Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский выступил с инициативой освободить многодетные семьи от уплаты ЖКУ.
Также он выступил за предоставление возможности получать бесплатное высшее образование российским детям в стране.
Ранее Юрий Оболонский поддержал возвращение уроков труда в школы, отметив, что к этому надо подходить творчески. Так, по его мнению, старшеклассникам, например, надо предлагать то, что будет интересно, а главное действительно полезно для их дальнейшей жизни.
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«Предлагаем освободить многодетных от платежей по ЖКУ. Что касаетсяобразования, то почему-то в Германии российские дети учатся совершенно бесплатно, а также в Великобритании и США по системе грантов. В России же такую возможность хотят дать только многодетным. Почему в нашей стране дети должны получать образование за деньги? Можно же зачислять всех на первый курс, а по итогам первого семестра тех, кто учиться не хочет, отчислять», — приводит Общественная Служба Новостей слова Оболонского.
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Мелисса Тимофеева