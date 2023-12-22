Омбудсмен Оболонский предложил творчески подходить к возвращению уроков труда

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Исполнительный директор Национального родительского комитета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте по правам ребёнка Юрий Оболонский поддержал возвращение уроков труда в школы, отметив, что к этому надо подходить творчески.
«Взрослым ребятам нужно автодело, чтоб категорию автомобиля, например, B и C получали. Для девочек медицинское дело, это очень важно, любая девочка — это будущая мама, для которой бывает важно оказание первой медицинской помощи или помощи в экстремальной ситуации. Я считаю, что надо творчески к этому вопросу подходить. И, взрослым классам надо предлагать какие-то серьёзные мотивационные вещи, и они с удовольствием будут принимать это», — высказал своё мнение в беседе с Pravda.Ru Оболонский.
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