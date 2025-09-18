Омбудсмен объяснила, что беспокоит россиян
Москалькова: россиян больше всего беспокоят стоимость и качество услуг ЖКХ
Жалобы на качество и стоимость услуг лидируют в обращениях граждан по вопросам жилищно-коммунального хохяйства. Об этом на Всероссийском форуме развития ЖКХ заявила омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По её словам, именно это вызывает у людей чувство несправедливости. Москалькова привела примеры из Челябинской и Московской областей — в частности, из Электростали, где жители платили за горячую воду, которой не получали. По таким жалобам произвели перерасчёт и средства вернули населению.
«Качество и стоимость услуг сегодня на первом месте [среди] того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги», — сказала омбудсмен.
Ранее, 7 сентября, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что с 1 марта следующего года крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесут на пять дней вперёд. Это должно повысить удобство для граждан, у которых зарплаты выплачиваются в разные сроки.