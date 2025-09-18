Омбудсмен объяснила, что беспокоит россиян

18 сентября 2025, 18:47

Москалькова: россиян больше всего беспокоят стоимость и качество услуг ЖКХ

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Жалобы на качество и стоимость услуг лидируют в обращениях граждан по вопросам жилищно-коммунального хохяйства. Об этом на Всероссийском форуме развития ЖКХ заявила омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова.





По её словам, именно это вызывает у людей чувство несправедливости. Москалькова привела примеры из Челябинской и Московской областей — в частности, из Электростали, где жители платили за горячую воду, которой не получали. По таким жалобам произвели перерасчёт и средства вернули населению.





«Качество и стоимость услуг сегодня на первом месте [среди] того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги», — сказала омбудсмен.