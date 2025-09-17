Оплата ЖКХ с 2026 года: депутаты подарили россиянам пять дополнительных дней

17 сентября 2025, 02:58

Сергей Колунов объявил о переносе крайнего срока оплаты коммуналки на 15-е число

Фото: iStock/LeventKonuk

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил о переносе крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщило ТАСС.