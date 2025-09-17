Оплата ЖКХ с 2026 года: депутаты подарили россиянам пять дополнительных дней
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил о переносе крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщило ТАСС.
Инициатива направлена на синхронизацию сроков оплаты с периодами получения доходов гражданами. Как отметил Колунов, немало людей получают деньги 12-го или 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. Это поможет избежать просрочек и начисления пеней, которые ранее могли возникать у тех, чьи зарплаты поступали после 10-го числа.
С 1 марта 2026 года управляющие компании лишатся права устанавливать собственные сроки оплаты — федеральная норма станет единой для всех регионов. Одновременно изменятся сроки направления платежных документов: управляющие организации должны будут предоставлять квитанции не позднее 5-го числа месяца (вместо 1-го числа).
Закон также предусматривает размещение в ГИС ЖКХ информации об исполнительных производствах по взысканию задолженности за коммунальные услуги. Это повысит прозрачность системы и позволит гражданам контролировать свои обязательства.
