Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор
Россияне могут столкнуться с штрафами и даже уголовной ответственностью за выброшенный мимо урны мусор. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Штраф за первое нарушение составляет от двух до трех тысяч рублей. Если человек повторно выбросит мусор в течение года, сумма увеличится до трех-пяти тысяч рублей. При этом, если выброшенные отходы причинят вред здоровью людей или окружающей среде, штраф возрастет до пяти-семи тысяч рублей.
Ситуация становится еще серьезнее, если речь идет о несанкционированной свалке. В таком случае нарушителя могут оштрафовать на 200 тысяч рублей и даже лишить свободы на срок до двух лет. Бондарь в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что такие меры направлены на улучшение чистоты в общественных местах и повышение ответственности граждан за соблюдение правил благоустройства.
