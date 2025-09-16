Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор

16 сентября 2025, 08:34

Эксперт ЖКХ Бондарь: За выброс мусора мимо урны грозит уголовная ответственность

Фото: iStock/Lucia Gajdosikova

Россияне могут столкнуться с штрафами и даже уголовной ответственностью за выброшенный мимо урны мусор. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.