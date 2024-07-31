Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с пациентами госпиталя им. Бурденко

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с участниками СВО, проходящими лечение в военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Химках, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
«Мы специально приехали, чтобы рассказать вам о том, что у каждого человека есть право на защиту. Часто люди не осведомлены о своих правах или не знают, как их отстоять. Если вы уверены в своей правоте, а вам отказывают в решении вашего вопроса, вы можете обратиться к нам», — сказала бойцам Ирина Фаевская.Так как среди собравшихся были жители не только Подмосковья, но и других регионов, Фаевская отдельно подчеркнула, что за помощью к ней могут обращаться все, кто в этом нуждается, вне зависимости от места регистрации, так как есть налаженная связь с омбудсменами по всей стране.
В ходе встречи военные обсудили с омбудсменом Подмосковья вопросы, касающиеся социальных гарантий, выплат и ряд других актуальных тем.
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Лев Каштанов