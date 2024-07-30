Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с ветеранами боевых действий из ДНР

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с участниками специальной военной операции из ДНР, которые сейчас проходят переподготовку по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в Одинцовском филиале МГИМО, сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.
В ходе встречи Ирина Фаевская объяснила слушателям, в чём состоит её деятельность, каковы основные направления работы и чем важен адресный подход при рассмотрении обращений жителей области.
Участники встречи, помимо вопросов в рамках программы переподготовки, обратились к омбудсмену и по личным вопросам, связанным с получением социальной поддержки и адаптацией после военной службы. Ирина Фаевская заверила, что постарается помочь каждому.
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«Индивидуальный подход необходим, чтобы выявить суть проблемы и принять наилучшее решение, так как каждый случай уникален. Наша работа — это, прежде всего, внимание к человеческой судьбе», — подчеркнула Ирина Фаевская.
Участники встречи, помимо вопросов в рамках программы переподготовки, обратились к омбудсмену и по личным вопросам, связанным с получением социальной поддержки и адаптацией после военной службы. Ирина Фаевская заверила, что постарается помочь каждому.
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Лев Каштанов