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Главная / Новости / Общество/ Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с ветеранами боевых действий из ДНР

Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с ветеранами боевых действий из ДНР

30 июля 2024, 15:05
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с участниками специальной военной операции из ДНР, которые сейчас проходят переподготовку по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в Одинцовском филиале МГИМО, сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.
В ходе встречи Ирина Фаевская объяснила слушателям, в чём состоит её деятельность, каковы основные направления работы и чем важен адресный подход при рассмотрении обращений жителей области.

«Индивидуальный подход необходим, чтобы выявить суть проблемы и принять наилучшее решение, так как каждый случай уникален. Наша работа — это, прежде всего, внимание к человеческой судьбе», — подчеркнула Ирина Фаевская.


Участники встречи, помимо вопросов в рамках программы переподготовки, обратились к омбудсмену и по личным вопросам, связанным с получением социальной поддержки и адаптацией после военной службы. Ирина Фаевская заверила, что постарается помочь каждому.

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Директор «Пятерочки» приняла роды у покупательницы возле магазина
В Оренбурге женщине пришлось рожать на улице возле магазина в ожидании скорой
30 июля 2024, 19:17

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В Оренбурге директор магазина «Пятерочка» приняла роды у женщины прямо на улице. Об этом информирует kp.ru.
Уточняется, что беременная женщина находилась возле аптеки, как вдруг у нее начались схватки. Женщина вызвала скорую помощь, однако родовой процесс оказался стремительным.

На помощь ей пришла директор магазина «Пятерочка» Екатерина Симонова, которая успешно приняла роды и отнесла младенца в аптеку. Через несколько минут приехала скорая помощь, мать и новорожденную девочку доставили в медучреждение. Состояние младенца и женщины врачи оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что полицейский Иван Дмитриев, находясь на дежурстве, принял роды на лесной дороге в направлении поселка Шапки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Подмосковные ветеринары рассказали, как визуально определить ожирение питомца
30 июля 2024, 19:04

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Кошки и собаки, как и люди, могут заболеть от избыточного веса. Причины его набора – неправильное питание и малоподвижный образ жизни, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Лишний вес у животных может привести к нарушению обмена веществ, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, сахарному диабету. Ветеринары рекомендуют владельцам следить за состоянием питомцев и вовремя предотвращать ожирение. Для этого нужно контролировать их рацион и физическую активность. Также следует помнить, что рёбра питомца должны быть ощутимы при прощупывании, а талия и границы рёбер видны невооружённым глазом», – говорится в сообщении.
Подмосковные ветеринары указали на неправильность мнения о том, что некоторым породам животных позволительно быть полными.

Как уточнили в министерстве, для профилактики и лечения избыточного веса важно обеспечить питомцам активный образ жизни, включающий игры, прогулки и бег. Особое внимание стоит уделить питанию.

Ожирения поможет избежать кормление умеренными порциями два-три раза в день, без постоянного доступа к корму. Также следует обеспечить питомцев свежей водой в любое время.

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#московская область
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Названа основная причина зависимости от компьютерных игр
Педагог Белан: Основные мотиваторы привлекают к играм на долгое время
30 июля 2024, 18:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Педагог, лингвист Диана Белан заявила, что зависимость от компьютерных игр у детей и подростков возникает благодаря восьми основным мотиваторам, к которым относятся призыв к действию, достижения, обратная связь, владение, сопричастность, нетерпение, любопытство и избегание.
«Игры предоставляют немедленную обратную связь, создают четкие цели и задачи, предлагают социальные взаимодействия и дают чувство прогресса и достижений. Гаджеты и приложения в них предлагают мгновенное удовлетворение и чувство успеха, что часто отсутствует в традиционной образовательной системе», — пояснила в беседе с Газета.ру Белан.

Кроме этого, по её словам, игры стимулируют гормон дофамин, что также влияет на привязанность к ним.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать отечественное программное обеспечение для защиты детей от азартных игр.

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#компьютер
#дети
#образование
#психология
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Профориентолог Сатикова раскрыла, какие работники больше интересуют работодателя
Профориентолог Сатикова: Работодатели ценят умеющих управлять своим временем
30 июля 2024, 18:46

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Руководитель «Карьерной академии» MAXIMUM Education Дарья Сатикова заявила, что современные работодатели ценят специалистов, обладающих универсальными навыками.
Также она отметила важность умения изучать новые технологии, получать постоянно новые знания и быть гибкими в этом плане.

«Все больше ценятся специалисты, которые умеют управлять своим временем в любой ситуации. Не пропускать задачи, справляться с дедлайнами в условиях домашней обстановки непросто, но важно. Чтобы научиться самодисциплине, нужно начать с грамотного распределения своего времени, в будущем это поможет быстрее адаптироваться, выстраивать ритм своей жизни и быть успешнее конкурентов», — добавила в беседе с Газета.ру Сатикова.

Ранее психолог Наталья Наумова заявляла, что более подвержены проблемам с психикой люди тех профессий, которым по долгу службы приходится рисковать своими жизнью или здоровьем радио спасения других.

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#работа
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Семья Зотовых из Серпухова выиграла Всероссийский конкурс «Семья года»
30 июля 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Многодетная православная семья Владимира Викторовича и Екатерины Николаевны Зотовых из Серпухова победила во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций». Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве социального развития Московской области.
Ежегодно семьи Московской области становятся участниками конкурса, который каждый год собирает более 4 тыс. семей со всей России. В этом году 115 семей из разных округов региона подали заявки для участия в региональном этапе. В финал на федеральный этап вышли только пять.
«Наши многодетные семьи ежегодно участвуют во Всероссийском конкурсе. Всего у нас в регионе – более 122 тысяч многодетных семей, где воспитываются свыше 363 тысяч детей. Мы гордимся нашими семьями и поддерживаем их. Например, недавно упростили получение выплаты вместо земельного участка для многодетных, сделали бесплатным посещение музеев», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Зотовы – родители десяти детей. Они выпускники Гнесинского училища: муж – фортепианного факультета, жена – дирижёрско-хорового. Все дети тоже получили начальное музыкальное образование, пятеро – высшее. В 1993 году в семье родился семейный певческий ансамбль «Живая старина», который исполняет богослужебные песнопения и духовные стихи православных народов мира a caрpella и в сопровождении гуслей.

За 30 лет существования семейный ансамбль записал пять дисков, посетил многие города России, ближнего и дальнего зарубежья, участвовал во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

Недавно по Указу президента России губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв присвоил Екатерине Зотовой почётное звание «Мать-героиня».

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Авиакомпания вынудила женщину оставить кошку в Европе из-за отсутствия документов на русском
Россиянке с кошкой отказали в посадке на борт Pegasus в аэропорту Венеции
30 июля 2024, 18:35

Фото: iStock/Remains

Российской туристке с кошкой отказали в посадке на борт авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Венеции. Об этом сообщает портал TourDom.
Туристка Анастасия планировала вернуться на родину из Европы с пересадкой в Стамбуле. Но сотрудница авиакомпании Pegasus Airlines не пустила девушку на борт с питомцем, так как у него не было документов, переведенных на русский язык. Уточняется, что Анастасия не знала об этом требовании: на сайте перевозчика такой информации не было.

В итоге пассажирка, у которой не было возможности купить новый авиабилет, была вынуждена оставить кошку своему знакомому в Европе — он находился в тот момент в Италии и согласился приютить животное.

Теперь Анастасия пытается связаться с представителями авиакомпании и выяснить, почему для перелета ей потребовались бумаги, о которых ничего не сказано на сайте.

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#аэрофлот
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Россиянам рассказали, за какие публикации в интернете грозит штраф до миллиона рублей
Госдума ужесточила наказания за оскорбительные видео и контент
30 июля 2024, 18:08

istockphoto.com/Serhii Hryshchyshen

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий административную ответственность до миллиона рублей за треш-стримы.
Документ устанавливает штрафы за распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу или содержит изображения противоправных действий, включая насилие. Это касается материалов, распространяемых из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, при условии, что действия не содержат признаков уголовного наказания.

Штрафы варьируются от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Кроме того, законопроект предусматривает конфискацию оборудования, использованного для создания таких материалов.

Протоколы об административных правонарушениях смогут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев также отметил, что в рамках этого закона блогеры будут обязаны предоставлять данные в Роскомнадзор.

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В РКН объяснили меры в отношении YouTube.

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#штрафы
#youtube
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«Роскосмос»: произведено оборудование связи для посадки пилотируемых кораблей
30 июля 2024, 18:01

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Оборудование связи, нужное, чтобы обеспечить посадку пилотируемого космического судна, изготовлено в России. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
«Завершены работы по изготовлению и проведению заводских испытаний комплекта средств видеофиксации, передачи речевой и видеоинформации (КВС) для комплекса районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля нового поколения», — сообщили там.

В комплектацию войдет телекоммуникационное, радиотехническое и спутниковое оборудование, созданное в преимуществе из комплектующих РФ. Осенью текущего года планируют провести автономные испытания комплекта, а затем отправить его на космодром «Восточный».

Ранее в «Роскосмосе» сообщали о завершении карьеры в отряде космонавтом Денисом Матвеевым, который продолжит работать в центре подготовки космонавтов.

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#россия
#роскосмос
#новости
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 1 и 6 августа
30 июля 2024, 17:56

Фото: пресс-служба МТППК

График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится 1 и 6 августа в связи с ремонтно-профилактическими работами на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанные дни изменится расписание электричек на участках Москва – Клин, Москва – Конаково, Москва – Подсолнечная и Москва – Тверь, а также на участке Тверь – Бологое. У некоторых пригородных поездов изменится количество остановок на маршруте, некоторые составы временно отменят», — говорится в сообщении.
Кроме того, будет назначен дополнительный поезд на маршрут Москва — Тверь. Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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