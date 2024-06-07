Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права жительницы Королёва

Фото: пресс-служба аппарата омбудсмена МО
Социальные права жительницы Королёва, нарушенные её бывшим работодателем, помогла восстановить уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба аппарата регионального омбудсмена.
«Жительница Королёва обратилась к омбудсмену с жалобой на то, что бывший работодатель не отправил информацию о её увольнении в Социальный фонд России для отражение этого факта в её индивидуальном лицевом счёте. Из-за этого женщина не могла устроиться на новую работу или встать на биржу труда и получить положенные меры соцподдержки», — говорится в сообщении.До обращения к омбудсмену женщина подавала заявление в суд. Суд признал факт прекращения трудовых отношений, но не указал в решении обязанность бывшего работодателя внести требуемую информацию на лицевой счёт заявительницы в СФР.
Ирина Фаевская напрямую связалась с подмосковным отделением соцфонда и попросила исправить ситуацию. Сейчас проблема заявительницы решена.
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