Подмосковный омбудсмен Фаевская организовала квест для детей участников СВО

Видео: Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Квест на правовую тематику организовала для детей участников СВО, отдыхающих в летнем лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе, уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного омбудсмена региона.
Помощь в проведении квеста оказали члены Молодёжного совета при омбудсмене Московской области. Награды пяти командам-победителям вручила председатель молодёжного совета Светлана Погосян.«В квесте приняли участие 200 человек. Все задания были построены так, чтобы дети узнали и запомнили основополагающие права человека, и, конечно, научились работать в команде. У всех участников прекрасные результаты, все большие молодцы», — сказала Ирина Фаевская.
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