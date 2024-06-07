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Подмосковный омбудсмен Фаевская поздравила соцработников с праздником

07 июня 2024, 19:06
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская считает отзывчивость, душевную щедрость и ответственность главными качествами социальных работников. Она поздравила их с профессиональным праздником.


«В сегодняшних реалиях профессия соцработника очень сложная, многогранная и нужная. Социальный работник должен быть и педагогом, и тренером, и медработником, и IT-специалистом. В связи с общемировой тенденцией старения населения служба социальной поддержки очень востребована, и её необходимость будет возрастать. Благодарю вас за профессионализм, за доброту и умение поддержать», – отметила Фаевская.
Она пожелала соцработникам крепкого здоровья, удачи в их благородном труде и реализации всех намеченных планов.

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Народные дружины помогают обеспечивать безопасность в Московской области
07 июня 2024, 19:32

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Народные дружины на этой неделе показали, как полезна их работа для обеспечения безопасности в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«В Нахабинский отдел полиции доставили 13 иностранных граждан, задержанных за нарушение миграционного законодательства. Этому помогла слаженная работа правоохранителей и народных дружинников. В городском округе Котельники была пресечена незаконная торговля. Народные дружинники из городского округа Щёлковский участвовали в трёхдневном рейде по выявлению незаконной транспортировки твёрдых бытовых отходов», – говорится в сообщении.
В ГУРБ напомнили, что вступить в народную дружину может любой совершеннолетний гражданин России. Как это сделать, можно узнать по ссылке.

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#безопасность
#народные дружины
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Подмосковье вошло в тройку регионов по затратам на охрану природы
07 июня 2024, 18:45

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Московская область заняла третье место после Красноярского края и Москвы по затратам на охрану окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
По данным исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», подмосковные предприятия в прошлом году потратили на охрану окружающей среды 68,5 млрд. рублей.
«Экспертная оценка подтверждает хороший результат масштабной работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду в Подмосковье. Этого удалось добиться в том числе и благодаря усилиям наших сотрудников, которые отслеживают уровень загрязнения, контролируют постановку на учёт объектов негативного воздействия, анализируют результаты производственного экологического контроля на предприятиях», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, хороший результат даёт также программа модернизации предприятий-загрязнителей. Только в прошлом году на её реализацию потратили около 8,4 млрд рублей.

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В подмосковной усадьбе «Большие Вяземы» проходит «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
07 июня 2024, 18:43

Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово

Литературный фестиваль стал ежегодной летней традицией Подмосковья, он проводится уже в четвёртый раз, и не перестаёт удивлять своим масштабом и яркостью.
В прошлом году фестиваль посетили более двух тысяч человек, которые остались не просто довольны, а восхищены.

«Было очень здорово, мы сидели и слушали как заворожённые, несмотря на дождливую погоду», — поделилась своими впечатлениями гостья прошлогоднего фестиваля.

Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово

Зрители смогли насладиться спектаклем «Хулиган. Исповедь» с Сергеем Безруковым в главной роли, послушали выступления Екатерины Гусевой и группы «Пятеро», Сергея Маковецкого и романтичной пары: Антона Лаврентьева и Алины Астровской.
На малой сцене выступали Елизавета Арзамасова, Юлия Мамочева и Ольга Сычёва. Также своими стихами делились поэтические проекты, например, Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко.

В этом году на фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который пройдет в усадьбе «Большие Вяземы» государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, по сообщению министерства культуры и туризма Московской области, выступят народные артисты, актёры театра и кино, поэты и музыканты: Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк, Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, Мария Мирай, Меги Гогитидзе.

Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово

Само мероприятие будет вести радиоведущий Дмитрий Ленский.

Для гостей будут проводить мастер-классы и лектории по разным направлениям Юлия Мамочева, Сергей Друзьяк, Инна Поцелуева, Алексей Фляжников и другие известные люди.

Корреспонденту «Радио 1» удалось пообщаться с поэтами Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко, которые так же, как и в прошлом году, будут выступать на сцене фестиваля.

Фото: Радио 1
«Мы в предвкушении! Новое место интригует и даже волнует. Фестиваль всегда проходил очень ярко, так что в этом году мы не сомневаемся в том, что всё пройдёт на высоком уровне! Каждый наш поэт подготовил свою прекрасную программу, мы очень ждём зрителей!» — поделилась поэт и заместитель руководителя Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко Алина Савенко.
Своими эмоциями от приближающегося выступления поделились и другие участники проекта.

«Так здорово, что устраиваются такие мероприятия, на которых люди могут насладиться искусством, мы рады принимать участие в таком!», — сказала поэт Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко Юлия Анохина.

Организаторы фестиваля: Министерство культуры и туризма Московской области, ГАУК МО «Креативное бюро «Регион», ГАУК МО «Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина».

Мероприятие будет проходить три дня: 7, 8, 9 июня.
Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово

Полную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.

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В Подмосковье на фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» выступят народные артисты

В подмосковной усадьбе Пушкина пройдёт масштабный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
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Кинологи рассказали, как гулять с собакой без поводка
07 июня 2024, 18:34

Фото: iStock/Chalabala

Есть ситуации, в которых собаководы позволяют своим питомцам гулять без поводка, например, за городом. В этом случае важно знать, как правильно взаимодействовать с питомцем, чтобы такая прогулка не закончилась конфликтной ситуацией или несчастным случаем.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что каждый хозяин должен знать правила выгула.

«Необходимо знать правила выгула, установленные в вашем регионе и не отпускать собаку погулять без поводка в неположенном месте. Когда вы позволяете питомцу погулять без поводка, важно быть уверенным, что он отлично знает команды и моментально подойдет к вам, если вы его позовете. Для этого нужно заранее заниматься с собакой, она должна идеально отрабатывать команду «Ко мне!», «Стой!», «Нельзя!», это обеспечит вам безопасную прогулку», — комментирует президент Российской кинологической федерации.

Изучайте правила


Каждый регион устанавливает собственные правила выгула собак. Чаще всего без поводка и намордника запрещен выгул на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними. Нельзя осуществлять выгул собак в местах, отмеченных запрещающей табличкой. Некоторые парки, скверы также устанавливают собственные правила. Внимательно их изучайте, прежде, чем отпустить собаку с поводка.

Воспитывайте питомца


Если вы планируете отпускать собаку погулять без поводка, например, за городом, необходимо воспитывать своего питомца. Собака должна идеально знать команды «Ко мне!», «Нельзя!», «Стой!». Безупречное знание и отработка команд – это фундамент хорошего поведения, а также безопасность и комфорт окружающих и питомца.

Кроме безупречного поведения важна готовность владельца к рискам. Собака может убежать, в критической ситуации вы не сможете быстро подбежать к питомцу и многое другое. Отпуская собаку погулять без поводка, хозяин должен быть спокоен и не испытывать тревогу за питомца. В ином случае от такой прогулки не получит удовольствие ни хозяин, ни собака. Если вы не уверены, что собака подойдет к вам в 10 из 10 подзывов, лучше не отпускать ее погулять без поводка.

Контролируйте передвижения

Когда вы отпускаете собаку побегать без поводка, важно внимательно следить за ее перемещениями, чтобы вовремя предотвратить нежелательные ситуации. Питомец должен находиться в вашем поле зрения. В критической ситуации, даже если вы не успеете добежать до собаки, вы сможете отдать команду голосом.


Обезопасьте собаку


У питомца обязательно должен быть адресник на ошейнике. Если собака вдруг потеряется и ее найдут прохожие, они смогут отыскать ее владельца. Кроме того, убедитесь, что у питомца есть чип или клеймо. Чип содержит номер, к которому в базе данных прикрепляется ваша контактная информация (а если щенка чипировали до продажи, то контактная информация заводчика). Если вашу собаку приведут в ветеринарную клинику, то в первую очередь будут проверять наличие чипа, в котором содержатся сведения о владельце. По клейму также можно найти свою собаку. Клеймо – это уникальная комбинация букв и цифр, она ставится в паху или в ухе животного. Буквенный код (в рамках РКФ он состоит из трех латинских букв) отсылает к определенному клубу или питомнику, цифры обозначают порядковый номер этой конкретной собаки среди всех собак с данным кодом клейма. В клубах и питомниках хранятся племенные книги, по которым можно найти хозяина или хотя бы заводчика потерявшейся собаки. Нашедшему вашего питомца будет проще найти хозяина, считав клеймо.

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#информация
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В балашихинском ЖК «Пехра» построили два дома с поликлиникой и детсадом
07 июня 2024, 18:33

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Завершено строительство двух многоквартирных корпусов — №10 и №10.1 — в жилом комплексе «Пехра» на территории городского округа Балашиха, специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели проверку и выдали заключение о соответствии новостроек проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Корпус №10 является строением переменной этажности — от 12 до 25 этажей, в нём расположено 1796 квартир. Общая площадь корпуса составляет более 65 тысяч квадратных метров. На первом этаже откроется поликлиника на 100 посещений в смену, молочная кухня, а также детский сад, рассчитанный на 120 воспитанников», — говорится в сообщении.
Общая площадь девятиэтажного корпуса 10.1 составляет около 2,3 тыс. квадратных метров, в нём располагается 45 квартир.

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#детский сад
#поликлиника
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Путин: В 2025 году МРОТ в России достигнет 22 тысяч рублей
07 июня 2024, 18:14

Фото: сайт Кремля

Индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России будет привязан к общему росту зарплат в экономике страны. В 2025 году он составит 48% от медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер назвал обеспечение опережающего роста заработных плат главным инструментом повышения уровня жизни российских граждан.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Глава государства также объяснил, что соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2035 году МРОТ составил уже 35 тысяч рублей в месяц. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время этот показатель превышает прожиточный минимум, как это закреплено в Конституции РФ.

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#пмэф
#мрот
#лидер
#прожиточный минимум
#рф
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Синоптик Позднякова раскрыла погоду в выходные в столице
07 июня 2024, 18:10

Фото: iStock/ABGlavin

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в субботу погода в Москве будет более или менее ясная, а вот в воскресенье в Москву снова придёт непогода.
До конца сегодняшнего дня в Москве ожидается ясная погода.

«Ночные показатели не опустятся ниже плюс 19°C, днём они составят не менее плюс 28°C, ветер северо-западный, умеренный», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

До этого сообщалось, что завтра, 8 июня, отмечается климатический праздник — Всемирный день океанов. Как пишет Общественная служба новостей, в этот день проводятся конференции, выставки, тематические лекции, круглые столы, форумы и международный фотоконкурс «Океаны».

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что, оказавшись на улице во время грозы, необходимо избегать открытых пространств.

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#праздник
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#ветер
#выставки
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Эксперт по выживанию Макеев раскрыл, как спастись от грозы
Эксперт по выживанию Макеев призвал избегать открытых пространств
07 июня 2024, 17:54

Фото: iStock/shujaa_777

Эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что, оказавшись на улице во время грозы, необходимо избегать открытых пространств.
«Лучше во время грозы не приближаться к водным источникам. Если вы ищете укрытие, то лучше это не делать под одинокими деревьями. Избегайте использования любых технических устройств дома или на улице», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Макеев.

Также нужно держаться подальше водостоков, крыш зданий и электропроводок.

Он посоветовал укрыться под небольшими деревьями или низкорослыми зарослями или спрятаться в ложбине или яме.

До этого в ГИБДД Кузбасса предупредили водителей об особой аккуратности и бдительности на дорогах в непогоду, которая ожидается в регионе. Как передаёт «Сiбдепо», там ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град.

Ранее в Балашихе следователи начали проверку после гибели мужчины от попадания молнии.

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#дожди
#гроза
#погода
#безопасность
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В Московской области стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов
07 июня 2024, 17:21

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Подмосковье стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов по социальной адаптации и культурной интеграции в российское общество. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, организовавшего семинары. Первая встреча в Раменском и собрала более 50 участников.
«Мы уделяем особое внимание вопросу межнациональных отношений. В этом году провели четыре круглых стола по реализации государственной национальной и миграционной политики, шесть областных форумов «Школа добрососедства», где молодёжь знакомится с культурой и традициями разных вероисповеданий и может задать вопросы. Ещё один формат нашей работы – обучающие семинары с иностранцами. Эксперты делятся полезной информацией в области трудового законодательства, здравоохранения, образования и противодействия терроризму. Эти традиционные встречи мы проводим с 2018 года», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что до конца июня будет проведено ещё пять подобных мероприятий в Серпухове, Подольске, Волоколамске, Дзержинском и Клину. А всего до конца года для трудовых мигрантов в Подмосковье организуют 15 обучающих семинаров.

На семинаре в Раменском гостям встречи рассказали о нюансах заключения трудовых договоров, о тестировании на знание русского языка, изменениях в миграционном законодательстве. Участники также узнали об ответственности работодателей при найме трудовых мигрантов, о важности оформления полиса добровольного медицинского страхования. Помимо этого, перед присутствующим выступил эксперт по противодействию идеологии экстремизма.

Особое внимание на встрече уделили вопросам соблюдения культурных норм и построения гармоничных межнациональных отношений. Гости активно включались в дискуссию и задавали вопросы.

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