Подмосковный омбудсмен Фаевская поздравила соцработников с праздником

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская считает отзывчивость, душевную щедрость и ответственность главными качествами социальных работников. Она поздравила их с профессиональным праздником.
«В сегодняшних реалиях профессия соцработника очень сложная, многогранная и нужная. Социальный работник должен быть и педагогом, и тренером, и медработником, и IT-специалистом. В связи с общемировой тенденцией старения населения служба социальной поддержки очень востребована, и её необходимость будет возрастать. Благодарю вас за профессионализм, за доброту и умение поддержать», – отметила Фаевская.Она пожелала соцработникам крепкого здоровья, удачи в их благородном труде и реализации всех намеченных планов.
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