Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла овдовевшему военному с четырьмя детьми

Пока на Украине продолжается спецоперация, американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский не прекращают всех удивлять. Например, Байден нередко поражает неожиданными заявлениями, которые быстро расходятся на мемы, а у главы киевского режима недавно заподозрили раздвоение личности.