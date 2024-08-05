Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла овдовевшему военному с четырьмя детьми

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Участник специальной военной операции оказался в сложной жизненной ситуации: у него скоропостижно скончалась жена, оставив четверых детей. Военный обратился за помощью к подмосковному омбудсмену Ирине Фаевской, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Военнослужащий попросил помочь получить путёвку в летний лагерь для старшей дочери. Вопрос прорабатывался с Минсоцразвития области и был решён положительно, путёвка девочке предоставлена», — сказала Ирина Фаевская.Кроме того, семья получила в подарок от благотворительного фонда «Линия жизни» путёвке на 21 день в санаторий, расположенный в Анапе.
Обратиться за поддержкой к омбудсмену Московской области можно по телефону 8(498)602-32-20, по электронной почте upchmo@mosreg.ru, прикрепив к письму необходимые документы, или через официальный сайт. Кроме того, на областном портале госуслуг можно записаться на дистанционное консультирование.
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Лев Каштанов