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Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла с документами тяжелораненому военному

07 августа 2024, 09:46
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Военнослужащий, проходящий лечение в столичном госпитале после тяжёлого ранения, не мог получить свой паспорт и оформить ряд важных документов, проблему решила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
С жалобой на невозможность получить паспорт к омбудсмену обратилась жена военнослужащего. Без паспорта мужчина не мог оформить справки для прохождения военно-врачебной комиссии и медико-социальной экспертизы, получить социальную поддержку и многое другое.
«Чтобы помочь заявительнице, я обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — сказала Ирина Фаевская.


В результате обращения паспорт доставили военнослужащему в кратчайшие сроки.

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#военные
#московская область
#подмосковье
Вылетевший в Петропавловск-Камчатский самолет вернулся во Владивосток
07 августа 2024, 10:01

Фото: iStock/frentusha

Самолет Airbus A320neo авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает компания-авиаперевозчик.
Примечательно, что борт «благополучно приземлился» в Международном аэропорту Владивосток. Причиной аварийной посадки воздушного судна послужил сигнал о возможной неисправности гидросистемы.

Уточняется, что 162 пассажира, которые находились на борту самолета, разместили в терминале аэропорта, на месте работает технический персонал.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», который выполняет рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, сел в аэропорту вылета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#авиакомпании
#самолет
#владивосток
#пассажир
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Загруженность дорог Подмосковья утром 7 августа составила 4 балла
07 августа 2024, 09:57

Фото: iStock/frentusha

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 7 августа, составила четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом фиксируются при движении по направлению к столице на ряде участков трёх федеральных трасс и семи шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Затруднения отмечаются при проезде в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Каширское и Калужское», — говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано 985 тысяч машин, это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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Ученые испугались критических изменений на Земле
Nature: повышение температуры на Земле приведет к серьезному изменению климата
07 августа 2024, 08:55

Фото: iStock/piyaset

Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения на планете. Об этом заявила международная команда ученых в статье для журнала Nature Communications.
Отмечается, что разрушение хотя бы одной из природных систем по причине увеличения глобальной температуры приведет к переломному моменту в развитии климата и «эффекту домино». Ученые говорят о тропических лесах Амазонки, Атлантических течениях, а также ледниках Антарктики и Арктики.

По данным специалистов, риск возникновения переломного момента в этом столетии при сохранении нынешних климатических условий составит 45%. Уточняется, что если температура будет повышаться на 0,1°C после преодоления отметки в 1,5°C, то риск будет значительно увеличиваться.

Для недопущения негативного развития событий необходимо достичь и поддерживать нулевого уровень выбросов парниковых газов к 2100 году, заключили ученые.

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#температура
#климат
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#ученые
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Продажи китайских машин в России выросли за месяц
07 августа 2024, 07:57

Фото: istock/VTT Studio

Россияне активно раскупают китайские кроссоверы и внедорожники Lixiang, Aito, Zeekr, Hongqi. Об этом рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
«В России китайские бренды по итогам июля занимают уже 81%. У таких марок, как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, по сравнению с прошлым июлем отмечается рост продаж в 3—6 раз», — сообщил он.

Как утверждает источник, в июле доля китайских автомобильных производителей на российском рынке достигла отметки в 61%, увеличившись за год приблизительно на 10%.

Однако, по мнению Удалова, возможный запрет на ввоз автомобилей марки Zeekr без официального разрешения может негативно отразиться на положении этого бренда в России.

Ранее сообщалось, что правительство РФ собирается установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автобусы, автомобили, а также отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года.

Число автомобилей в РФ в возрасте десяти лет и больше превысило показатель в 32 млн машин, что соответствует 71% от всего автопарка страны. Наихудшая ситуация наблюдается с автомобилями, находящимися на гарантийном обслуживании у производителей, — их количество среди машин возрастом от одного до трёх лет уменьшилось с 2021 года в два раза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Развожаев уволил и.о. замгубернатора Севастополя Горлова за коррупцию
07 августа 2024, 07:29

Фото: istock/Oksana Kalinina

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов лишился своего поста из-за коррупционной деятельности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — отметил он.

Других сведений губернатор не привел.

Евгений Горлов был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора в феврале 2023 года. Он курировал вопросы ЖКХ, охраны окружающей среды, энергетики.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии раскрыты новые подробности. Правоохранительные органы установили, что организованная преступная группа, причастная к афере, распределила преступные роли среди глав предприятий-производителей, участвующих в обеспечении Минобороны РФ индивидуальными рационами питания.

До этого в Махачкале задержали начальник полиции порта по подозрению в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Кроме того, во время обыска в его кабинете было обнаружено 4,4 грамма гашиша.

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#жкх
#губернатор
#минобороны рф
#наказание
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Стали известны новые подробности дела генерала Булгакова
В деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты на питание для кадетов
07 августа 2024, 05:59

Фото: istock/Aleksandr Potashev

В рамках уголовного дела о мошенничестве с поставками сухпайков для армии всплыли новые детали. На этот раз речь идет о госконтрактах на обеспечение питания для кадетских учебных заведений, сообщает URA.ru.
Как стало известно из источника в правоохранительных органах, в деле фигурируют контракты на поставку продуктов для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского.

«Контракты были заключены на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны», — сообщил источник, передает РИА Новости.

Экс-замминистра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя служебное положение. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства комбината, которое позже было арестовано. Булгаков сотрудничает со следствием, пытаясь доказать свою непричастность к обвинениям.

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#следственный комитет
#уголовное минобороны рф
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Львова-Белова: число пострадавших детей в результате атаки ВСУ увеличилось
Львова-Белова: в результате атаки ВСУ пострадало уже шесть детей
07 августа 2024, 02:57

Фото: istock/gorodenkoff

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила об увеличении числа пострадавших после атаки ВСУ детей. Она раскрыла, в каком состоянии находятся маленькие пациенты.
Львова-Белова сообщила, что число раненых детей в результате недавней атаки ВСУ на Курскую область увеличилось до шести. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным Львовой-Беловой, среди пострадавших трое детей из одной семьи. Трехлетняя девочка была госпитализирована с травмами средней степени тяжести, еt лечением займутся в рамках телемедицицинской консультации с Российской детской клинической больницей.

Двухлетний мальчик с осколочным ранением спины также находится в больнице и будет перевезён в областную детскую больницу. Его мать погибла. Еще двое детей 2015 и 2019 годов рождения получили ранения и были доставлены в больницу, в то время как два других ребенка получают амбулаторное лечение. Мария Львова-Белова подтвердила, что им оказывается вся необходимая помощь.

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#всу
#дети
#атака
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Губернаторы соседних регионов выразили поддержку Курской области на фоне атаки ВСУ
Глава Курской области: шесть губернаторов позвонили с предложением помощи
07 августа 2024, 01:13

Фото: istock/N-sky

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 6 августа ему поступили звонки от глав нескольких соседних регионов. В частности он назвал шестерых коллег. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Губернаторы выразили поддержку жителям Курской области и предложили помощь в связи с обострившейся ситуацией в приграничных населенных пунктах Курской области.

В своем Telegram-канале Смирнов рассказал, что губернаторы Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, а также руководитель Общероссийского Народного фронта, выразили свои соболезнования и поддержку. Они предложили помощь и выразили готовность оказать поддержку в сложившейся ситуации.

«Сегодня, на фоне обострения ситуации в приграничье, мне звонили губернаторы указанных областей и руководитель Общероссийского Народного фронта. Они выразили поддержку всем курянам и предложили помощь нашему региону», — отметил Алексей Смирнов в своем личном Telegram-канале.

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#помощь
#губернаторы
#курская область
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Анна Летняя 7 августа: Чего ни в коем случае нельзя делать в день бабушки Христа
7 августа верующие отметят день памяти святой Анны — бабушки Христа
07 августа 2024, 00:00

Фото: istock / diegograndi

7 августа церковь вспоминает о святой Анне — матери Пресвятой Богородицы, бабушке Иисуса Христа. Анну величают особым образом — Богопраматерью (аналогично Богоматери). В народе день прозвали Анна Летняя. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы приходятся на 7 августа, что можно и нельзя делать в этот день.

Анна Летняя — история

Дочь священника Анна вышла замуж за Иоакима из Назарета. В один день Иоаким отправился в пустыню, где ему явился ангел с доброй новостью о том, что у немолодой пары в скором времени наконец-то родится дочка. Он велел назвать ее Марией.

Иоаким вернулся домой, и в сентябре 15-го или 16-го года до нашей эры Анна родила ребенка. Свое имя девочка получила на 15-й день рождения, согласно иудейскому обычаю.

В народном календаре этот день прозвали Анна Летняя, Холодница или Зимоуказательница, поскольку жара отходит, а ночи становятся холоднее.
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Традиции

7 августа (25 июля по старому стилю) наши предки оценивали погоду и предсказывали, какой будет грядущая зима.

«Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря», — говорили на Руси.
Ко дню Анны Летней поспевала первая картошка, женщины готовили из нее различные блюда.

Что можно делать 7 августа 2024

Как было сказано выше, 7 августа стоит понаблюдать погодой, чтобы определить характер предстоящей зимы.

Можно готовить блюда из картошки: особенно наши предки любили картофельные оладьи, картофельные ватрушки, фаршированный картофель и картофельные котлеты.
Фото: istock / robert6666

Наши предки в этот день устраивали праздник лошадей. Животных купали в реках, украшали и не отправляли работать.

На Анну Летнюю любили устраивать свадьбы, а рожденные 7 августа дети считались очень счастливыми.

7 августа также станет хорошим днем для похода в лес за грибами.

Что нельзя делать 7 августа 2024

Запрещено плохое обращение с лошадьми.

Родным стоит избегать ссор и перепалок, иначе потом будет трудно помириться. Также не стоит болтать попусту и сплетничать.

Нельзя торговаться и обманывать с ценой — счастья это не принесет.

На Анну Летнюю не нужно бездельничать и злоупотреблять алкоголем, иначе год пройдет в пустую.

Есть мясные блюда не рекомендуется. В приоритете картофельные и грибные блюда.

Приметы на погоду на 7 августа

  • Если с утра было пасмурно, зиму ждали морозной.
  • Светлый и теплый день предрекал холодную зиму, а дождливый — снежную и теплую.
  • Если на рассвете 7 августа на траве или окнах появился иней — морозы начнутся с середины октября;
  • Если к этому дню на дубе оставалось много желудей, считалось, что зима будет теплой.
Фото: istock / RuudMorijn
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