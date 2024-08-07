Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла с документами тяжелораненому военному

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Военнослужащий, проходящий лечение в столичном госпитале после тяжёлого ранения, не мог получить свой паспорт и оформить ряд важных документов, проблему решила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
С жалобой на невозможность получить паспорт к омбудсмену обратилась жена военнослужащего. Без паспорта мужчина не мог оформить справки для прохождения военно-врачебной комиссии и медико-социальной экспертизы, получить социальную поддержку и многое другое.
В результате обращения паспорт доставили военнослужащему в кратчайшие сроки.
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«Чтобы помочь заявительнице, я обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — сказала Ирина Фаевская.
В результате обращения паспорт доставили военнослужащему в кратчайшие сроки.
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Лев Каштанов