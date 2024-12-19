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Жителям Подмосковья напомнили о видеоконсультациях с омбудсменом через МФЦ

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

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Получить консультацию сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской можно дистанционно — в МФЦ, запись на такое консультирование проводится через подмосковный портал госуслуг, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.


«Юридическую консультацию можно получить дистанционно. Такой формат обращения через МФЦ был разработан для удобства наших жителей», — сказала Ирина Фаевская.
В ходе онлайн-записи на услугу заявитель должен указать удобное время и отделение МФЦ, в назначенный день и час явиться туда, и сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области проведёт с ним сеанс видеосвязи, в ходе которой постарается дать ответы на все интересующие вопросы.

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«Альтушка с Госуслуг»: Милонов предложил альтернативу порнографии
Депутат Милонов предложил альтернативу порносайтам
19 декабря 2024, 18:12

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что слова президента Путина о запрете порносайтов перекликаются с его идеей создания на портале «Госуслуг» сервиса для знакомств.
В разговоре с изданием «Газета.ру» парламентарий, являющийся членом комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, выразил мнение, что такая услуга станет альтернативой порнографии.

Милонов отметил, что его предложение было поддержано россиянами, он получил немало сообщений об этом, люди даже сочинили песню под названием «Альтушка с Госуслуг». Такой сервис нужен людям, чтобы иметь возможность найти свою половинку.

«Кому нужна будет эта порнография? Одиночкам, либералам, курителям вейпов, а нормальным людям не нужна будет. Познакомятся и все чин чинарем», — заявил депутат.

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#депутат
#люди
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В подмосковном комплексе по переработке отходов спасли выброшенного щенка
19 декабря 2024, 17:59

Фото: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Живого щенка нашли в мусорном мешке сотрудники комплекса по переработке отходов в Егорьевске, на предприятие малыш попал вместе с привезёнными отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На вид щенку не больше двух месяцев. По всей видимости, кто-то намеренно засунул малыша в мешок и положил в мусорный бак. Всё содержимое бака мусоровоз привёз в КПО. По счастью, сотрудники комплекса по переработке отходов заметили, что в одном из пакетов что-то шевелится», — говорится в сообщении.
Животное спасли и дали ему кличку Тайга.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса выручили домашнюю кошку, случайно упавшую в восьмиметровый колодец в округе Луховицы.

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#егорьевск
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Инспекторов подмосковного Минчистоты переоденут в новую форму
19 декабря 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Инспекторский состав Минчистоты будет носить новую форму. Её презентовали на итоговой встрече инспекторского и руководящего состава министерства в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Для сотрудников и сотрудниц ведомства предусмотрены парадно-выходная, повседневная и полевая форма одежды. Познакомиться с новыми образцами формы, эмблемой, цветовой гаммой, погонами и шевронами можно было с помощью интерактивных панелей. На выставке в ДПМО было также представлено обмундирование сотрудников предшествующих министерству ведомств», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что комплектами одежды с обновлённым дизайном весь инспекторский состав ведомства обеспечат в следующем году.

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#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#дпмо
#инспектор
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Депутаты Мособлдумы приняли за 2024 год 300 законов
19 декабря 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Подмосковные депутаты в 2024 году провели 30 заседаний и приняли на них 300 законов. Пять законодательных инициатив региональных парламентариев внесено в Госдуму, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, подводя итоги осенней сессии.
«Мы приняли бюджет Подмосковья на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Главный финансовый документ отражает приоритеты и задачи по каждому из направлений. В этом году наше внимание было сосредоточено на задачах, поставленных президентом в рамках Года семьи. Депутаты вместе с областным правительством продолжили выстраивать комплекс мер поддержки для многодетных семей области», – отметил Брынцалов.
По его словам, Мособлдума также продолжила активно поддерживать участников спецоперации и их близких. Что касается планов, то подмосковных депутатов ждёт активная работа в рамках 19 новых нацпроектов.
«Они будут запущены со следующего года. Также в 2025 году страна будет праздновать 80-летие Победы. Мы должны на самом высоком уровне провести все мероприятия, окружить заботой наших ветеранов. Важно также, чтобы памятники и мемориалы были приведены в порядок», – добавил спикер Мособлдумы.
По словам Брынцалова, в планах работы подмосковных парламентариев на первый квартал будущего года – более 40 законопроектов.

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#подмосковье
#московская область
#законопроект
#депутаты
#мособлдума
#игорь брынцалов
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На детский телефон доверия в Подмосковье в 2024 году позвонили почти 60 тыс. раз
19 декабря 2024, 17:15

Фото: iStock / chameleonseye

На детский телефон доверия в Московской области с начала года поступило порядка 60 тыс. звонков. Это на 2 тыс. больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В 2024 году на детский телефон доверия в Подмосковье поступило более 59 тыс. звонков. Психолог-консультант принимает любую информацию от детей, оказывая им поддержку. Ребёнок может говорить о самом сокровенном, зная, что его выслушают», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что чаще всего дети звонят на горячую линию, когда их беспокоят одиночество, низкая самооценка, поиск себя, страхи и неуспехи в школе. С такими запросами с начала года обратились 14 тыс. несовершеннолетних.

Более 10 тыс. звонивших жаловались на трудности в отношениях с учителями и одноклассниками, нежелание идти в школу, травлю и другие проблемы.

Ещё одна причина обращений – семейные конфликты: споры с родителями, другими детьми в семье. Таких звонков поступило более 7 тыс.

Детский телефон доверия работает в Подмосковье с 2010 года под номером 8-800-2000-122. С 1 января заработает короткий номер 124.

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#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
#дети
#телефон
#психолог
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Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries в компанию с Russ
19 декабря 2024, 17:14

Фото: iStock/ Vera Tikhonova

Арбитражный суд Московской области принял решение отказать бизнесмену Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о передаче активов Wildberries в ООО «РВБ», передало агентство «Интерфакс».
Подчёркивалось, что процесс проходил в закрытом режиме.

Позднее Владислав Бакальчук подтвердил решение суда по этому иску в своём Телеграм-канале. Бизнесмен сказал, что оно возмутительное.

«Мы получили отказ в удовлетворении иска о незаконности передачи активов Wildberries в объединённую компанию «РВБ». Решение возмутительное, незаконное и абсолютно не устраивающее нас. Мы подаем апелляцию: наша команда юристов уже подготовила чёткую позицию, и я уверен, что справедливость восторжествует в вышестоящей инстанции», — обратил внимание Владислав Бакальчук.

Скорее всего решение суда будет обжаловано в апелляционную инстанцию, подчеркнуло агентство.

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#бизнесмен
#wildberries
#суд
#активы
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Путин призвал распределять нагрузку у медиков в регионах
Путин: региональные власти должны распределить нагрузку у медиков
19 декабря 2024, 17:00

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Распределение нагрузки у врачей и медицинских работников входит в задачи местных органов власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Главная проблема с кадрами находится в первичном звене здравоохранения <…> Это, прежде всего, вопрос организации здравоохранения в регионах Российской Федерации… Задача местных органов власти <…> — распределить нагрузку», — сказал глава государства.
Президент также сообщил, что сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями производятся в России, в Санкт-Петербурге.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.

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#рф
#здравоохранение
#медицина
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Путин: в РФ самое главное — люди
19 декабря 2024, 16:56

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России самое основное — это люди.
В рамках Прямого эфира президент Российской Федерации обратил внимание, что наблюдает за успехами и достижениями граждан страны и радуется этому «как радовался бы успехам членов своей семьи, поэтому на Россию смотрю как на свою семью».

Накануне Владимир Путин призвал россиян больше уделять внимания близким людям, прежде всего, детям.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.

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#владимир путин
#президент
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#прямая линия
#россияне
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В Подмосковье назвали топ-5 округов по ликвидации незаконных водовыпусков
19 декабря 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Свыше 1,1 тыс. несанкционированных водовыпусков ликвидировали на территории Московской области в текущем году, об округах, где эта работа велась интенсивнее всего, рассказали в подмосковном министерстве экологии и природопользования.
«Больше всего нелегальных водовыпусков в 2024 году ликвидировали в Одинцовском городском округе — 196. Второе место занял округ Ступино, где перекрыли 150 таких водовыпусков. На третьем месте оказался Наро-Фоминск с результатом 139, на четвёртом — Раменский округ (104), а замыкает топ-5 Пушкинский округ с 79 ликвидированными водовыпусками», — говорится в сообщении.
В Министерстве также сообщили, что общее число убранных нелегальных водовыпусков составило 1 156, что на 2 901 меньше, чем в прошлом году.

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#минэкологии мо
#вода
#московская область
#подмосковье
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