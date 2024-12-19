Жителям Подмосковья напомнили о видеоконсультациях с омбудсменом через МФЦ

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)
Получить консультацию сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской можно дистанционно — в МФЦ, запись на такое консультирование проводится через подмосковный портал госуслуг, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.
«Юридическую консультацию можно получить дистанционно. Такой формат обращения через МФЦ был разработан для удобства наших жителей», — сказала Ирина Фаевская.В ходе онлайн-записи на услугу заявитель должен указать удобное время и отделение МФЦ, в назначенный день и час явиться туда, и сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области проведёт с ним сеанс видеосвязи, в ходе которой постарается дать ответы на все интересующие вопросы.
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