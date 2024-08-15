Омбудсмен Подмосковья Фаевская посетила курян в пункте размещения «Родник»

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Эвакуированных жителей Курской области посетила в пункте временного размещения «Родник» омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, в визите также приняли участие представители аппарата омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, глава городского округа Королёв Игорь Трифонов, руководительница благотворительного фонда «Линия Сердца» Валентина Шумилова и волонтёры, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
В «Роднике» разместили несколько семей, а также детей из интернатов.
В ходе визита эвакуированным передали собранную фондом «Линия Сердца» и волонтёрами гуманитарную помощь — предметы личной гигиены, одежду, сладости, бытовую химию, а также настольные игры, ракетки и воланчики для бадминтона, книги и пр.
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«Эвакуированные обеспечены всем необходимым. Люди рассказывают, что кормят вкусно, а в комнатах тепло и чисто. Одна беременная женщина очень волновалась по поводу медицинского сопровождения. Сейчас все её волнения прошли, женщину записали ко всем нужным специалистам и организовали все необходимые для нее обследования», — рассказала Ирина Фаевская.
В ходе визита эвакуированным передали собранную фондом «Линия Сердца» и волонтёрами гуманитарную помощь — предметы личной гигиены, одежду, сладости, бытовую химию, а также настольные игры, ракетки и воланчики для бадминтона, книги и пр.
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Лев Каштанов