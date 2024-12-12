Омбудсмен Подмосковья Фаевская вручила награды правозащитникам

Не следует давать взаймы больше 10 тысяч рублей, не имея расписки. Об этом рассказала юрист Илона Гуськова. По ее словам, расписку не нужно заверять нотариально, но она должна включать в себя ФИО, паспортные данные, адреса проживания, сумму долга цифрами и прописью, а также дату возврата денег.