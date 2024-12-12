Омбудсмен Подмосковья Фаевская вручила награды правозащитникам

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Награды людям, ведущим правозащитную деятельность, вручила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, церемония была приурочена ко Дню прав человека, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Благодарю вас за то, что вы вместе с нами целый год помогали Подмосковья. Ваши неравнодушие к проблемам других, чувство справедливости и стремление сделать нашу жизнь лучше восхищает и вызывает уважение. Мы специально представили к наградам как можно больше представителей разных профессий из муниципалитетов нашего региона. Все те добрые дела, которые вы делаете, не должны оставаться незамеченными», — сказала людям, удостоившимся наград, Ирина Фаевская.В число награждаемых вошли сотрудники государственных социальных учреждений, силовых структур, фондов и прочих негосударственных организаций, волонтёры, общественники и другие активные неравнодушные жители региона.
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Лев Каштанов