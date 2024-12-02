Жители Подмосковья могут получить консультацию через аппарат уполномоченного в МФЦ

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Жители Подмосковья, которые столкнулись с нарушением своих прав, могут получить онлайн-консультацию от сотрудников уполномоченного, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Юридическую консультацию можно получить с помощью дистанционного консультирования. Этот формат обращения через МФЦ был разработан для удобства наших жителей», — сообщила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
В день назначенной консультации заявителю необходимо посетить выбранный им МФЦ, где специалист аппарата уполномоченного проведёт консультацию посредством видеосвязи. Во время консультации гражданин сможет получить ответы на интересующие его вопросы.
Сотрудники предоставляют консультации по различным темам, таким как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение и защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многим другим.
Обратиться к уполномоченному можно следующими способами:
- позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20;
- отправить электронное письмо на адрес upchmo@mosreg.ru с прикреплёнными документами, подтверждающими нарушение ваших прав;
- заполнить форму на официальном сайте;
- записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области для дистанционного консультирования.
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Дайана Хусинова