В Московском авиационном институте обсудили права человека в эру цифровизации

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Итоговую лекцию цикла просветительских мероприятий «Права человека в условиях цифровизации» омбудсмена Московской области Ирины Фаевской провели в Московском авиационном институте, темой лекции стали «Цифровые вызовы государственного управления», сообщает пресс-служба подмосковного уполномоченного по правам человека.
«В эпоху цифровизации необходимо разрабатывать механизмы защиты прав человека, которые учитывают новые угрозы и вызовы. Это требует совместных усилий государства, гражданского общества и частного сектора. И об этом важно говорить», — отметила актуальность темы лекции Ирина Фаевская.Лекцию прочитал на кафедре МАИ «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» советник омбудсмена Подмосковья, доктор экономических наук, профессор кафедры управления активами МГИМО Сергей Камолов.
Сергей Камолов (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)
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