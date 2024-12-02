В Подмосковье провели просветительские акции по правовой помощи детям

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)
Просветительские акции и консультации, приуроченные ко Дню правовой помощи детям, провели в Московской области на общественных началах помощники подмосковного омбудсмена, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.
«Было уделено внимание антикоррупционному просвещению детей, а также финансовой грамотности и способами защиты от мошенничества», — отметила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.Например, в Богородском округе для студентов-электромонтажников второго курса провели лекцию, посвящённую правам и обязанностям несовершеннолетних, а в Королёве состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних.
Подросткам рассказали, куда они могут обратиться за правовой помощью, и объяснили важность такой защиты.
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