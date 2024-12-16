Подмосковный омбудсмен Фаевская проверила условия проживания жителей ДНР и ЛНР

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения «Родник» в городском округе Королёв. Омбудсмен приехала туда вместе с делегацией Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России.
«Послушали жителей из ДНР и ЛНР, узнали, какие у них проблемы. Основная — это подтверждение трудового стажа для назначения пенсии. Подсказали, как ещё можно этот вопрос решить. Взяли контакты, чтобы организовать для них юридическую помощь, потому что никакой информации с территории Украины пока получить невозможно», – сказала Фаевская.Члены делегации проверили условия проживания эвакуированных, поговорили с людьми, провели приём граждан. Граждане сказали, что довольны условиями проживания, качеством медицинской и психологической помощи.
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