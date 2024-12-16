Подмосковный омбудсмен Фаевская проверила условия проживания жителей ДНР и ЛНР

В Телемедицинский центр МОНИКИ имени Владимирского поступил запрос от врача из одной из поликлиник Подмосковья для проведения консультации в формате «врач-врач». Она была нужна для определения диагноза пациента 72 лет, страдающего от частых обмороков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.