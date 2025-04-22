Омбудсмен Татарстана призвала штрафовать родителей, разрешающих детям ездить на квадроциклах

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала штрафовать родителей, разрешающих своим детям ездить на квадроциклах.
Напомним, в Пестречинском районе РТ 15-летняя девушка, находясь за рулём квадроцикла, столкнулась с автомобилем. Сама она пострадала, а её 12-летний пассажир погиб.
Она подчеркнула, что в детских руках этот транспорт становится угрозой не только для самих детей, но и для окружающих.
Так, Волынец считает необходимым ввести возрастные ограничения для управления квадроциклами и обязать получать водительские права.
Однако она с горечью добавила, что никакие штрафы не вернут погибшего ребёнка, и отметила, что основная ответственность за это лежит на родителях.
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«Я, как Уполномоченный по правам ребенка, настаиваю на введении серьезных штрафов для родителей, разрешающих своим детям ездить на квадроциклах, мопедах и мотоциклах без соблюдения установленных норм и требований», — заявила Волынец в беседе с «Татар-информом».
Она подчеркнула, что в детских руках этот транспорт становится угрозой не только для самих детей, но и для окружающих.
Так, Волынец считает необходимым ввести возрастные ограничения для управления квадроциклами и обязать получать водительские права.
Однако она с горечью добавила, что никакие штрафы не вернут погибшего ребёнка, и отметила, что основная ответственность за это лежит на родителях.
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Элина Позднякова