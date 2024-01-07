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Омбудсмен Титов призвал россиян не бояться мигрантов

Титов назвал безосновательным страх россиян перед трудовыми мигрантами
07 января 2024, 15:45
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россияне не должны опасаться иностранных рабочих, поскольку на это нет оснований. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он отметил, что страх россиян перед мигрантами довольно распространён, однако безоснователен. Так, согласно статистике МВД, россияне совершают намного больше преступлений, чем иностранцы.

Также Титов подчеркнул, что ещё одной причиной негативного отношения к мигрантам является боязнь за свои рабочие места. Однако омбудсмен призвал не переживать по этому поводу, поскольку никто не займёт места россиян, которые имеют все возможности для построения карьеры, вне зависимости от уровня образования и квалификации.

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#омбудсмен
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В Петербурге умер автор фильма «Али-Баба и 40 разбойников» Олег Рябоконь
07 января 2024, 15:34

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался известный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Одной из самых известных его работ был музыкальный фильм «Али-Баба и 40 разбойников».
Эта блестящая и искромётная сказка-притча была снята на «Ленфильме» в 1983 году. Главные роли в постановке исполнили Армен Джигарханян, Татьяна Никитина, Олег Табаков, Сергей Юрский, Наталья Тенякова и Вениамин Смехов, который, кроме того, был и автором сценария. Фильм, как это часто бывает с удачными кинокартинами, мгновенно разошёлся в народе на цитаты, а блистательная актёрская игра и грамотная режиссура делают его интересным для просмотра и сегодня, спустя 40 лет после премьеры.

Кроме этого шедевра, Олег Рябоконь снял также фильм-бенефис «Один за всех!» с Николаем Караченцовым, кинокартины «Физики», «Прекрасная Елена», «Шаги императора» и другие. Отдельно стоит отметить великолепный телеспектакль Эзоп, поставленный в 1981 году по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград». Там одни из лучших своих ролей сыграли Александр Калягин, Любовь Полищук, Валентин Гафт и тот же Олег Табаков.

Ушедший режиссер оставил яркий след в истории отечественного кино и телевидения и останется в памяти зрителей и коллег.

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На клуб «Мутабор» подали в суд из-за используемой музыки
Российские авторы подали в суд на владельца клуба «Мутабор» из-за музыки
07 января 2024, 14:33

Фото: iStock/Zolnierek

Российское авторское общество подало в иск в Арбитражный суд Москвы на владельца клуба «Мутабор» из-за используемых музыкальных композиций. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с 2020 года владельцем клуба является ООО «Арт центр», которое и выступает ответчиком.

В суде уточнили, что точная дата заседания ещё не назначена.

Суть дела по данным ТАСС заключается в том, что Российское акционерное общество, заключившее договор с ООО «Арт центр», обвиняет его в просрочке сроков платежей за несколько музыкальных треков, которые исполняются на мероприятиях в «Мутаборе».

Также 9 января судом будет рассмотрен запрос о приостановке работы клуба на 90 суток в связи с обнаруженными после голой вечеринки Анастасии Ивлеевой нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

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#суд
#музыка
#платёж
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Энергетики удерживают ситуацию с бесперебойным электроснабжением в городских округах Чехов и Солнечногорск
Энергетики держат под контролем ситуацию с отоплением в Чехове и Солнечногорске
07 января 2024, 13:21

Фото: istockphoto/hxdyl

Ослабление мороза в Подмосковье было недолгим и незначительным, и уже сегодня, в рождественскую ночь, столбики термометров опустились до минус 20-25 градусов. Несмотря на сложные погодные условия и аномальные холода, специалисты-энергетики компании «Россети Московский регион» продолжают обеспечивать бесперебойное электроснабжение даже самых проблемных районов Подмосковья.

К вечеру синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры окружающего воздуха. Несмотря на все трудности, связанные с погодой, на 9 часов утра 7 января в городском округе Чехов практически все потребители были обеспечены электричеством. В общей сложности на территории округа работают 27 передвижных электростанций. В ночь с 6 на 7 января было восстановлено временно нарушенное электроснабжение в населенных пунктах Пешково, Мальцы, Покров, Венюково, Новый Быт. Аварийные бригады продолжают работать в круглосуточном режиме. После технического обслуживания резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) возобновлено электроснабжение в Чепелево и Мелихово.

В городском округе Солнечногорск за последние сутки удалось восстановить поступление электричества в жилые дома по улице Никольская в деревне Никольское. В посёлке Поваровка функционирует резервный источник питания, который подключили для обеспечения электроснабжения потребителей до окончания ремонтно-восстановительных работ. Обеспечено электроснабжение жилых домов по улице Славянская в деревне Белавино и квартала дачной застройки Белавино-2, а также квартала дачной застройки Семейный парк в деревне Задорино и нескольких других населенных пунктах.

В настоящее время в округе в целях разгрузки сети продолжается установка РИСЭ мощностью от 250 до 700 кВА, проводятся ремонтные работы на объектах и энергооборудовании. Энергетики отрабатывают заявки от потребителей квартала дачной застройки Ясный в деревне Дулепово, владельцев домовладений по улице Есенина в дачном посёлке Поварово, жителей деревни Повадино, Алабушево.

Администрация городских округов напоминает, что бытовые потребители относятся к III категории надежности, которая предполагает, в случае необходимости либо на период проведения аварийно-восстановительных работ отсутствие электроснабжения до 24 часов. Энергетики просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с более длительным, до 48 часов, сроком возобновления подачи электроэнергии. Причина этого заключается в тяжелых погодных условиях и многократно возросших нагрузках, на которые не рассчитаны поселковые электросети в условиях сильных холодов. С целью недопущения повреждения электрооборудования из-за перегрузок, необходимо соблюдать потребление мощности в объеме, который установлен договором на технологическое присоединение. Если есть такая возможность, рекомендуется запастись резервными источникам электроснабжения — генераторами.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220, либо, написав виртуальному помощнику. Найти чат-бот можно в закреплённых сообщениях официального телеграм-канала «Россети Московский регион»: https://t.me/rossetimr_ru.


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#солнечногорск
#чехов
#мелихово
#синоптики
#московский регион
#администрация
#россети московский регион
#электричество
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Глава ГО Электросталь заверила, что энергетики делают всё возможное для работоспособности котельной «Восточная»
Глава ГО Электросталь: Энергетики делают всё возможное для котельной «Восточная»
07 января 2024, 13:21

Фото: istockphoto/oksana fedina

Глава городского округа Электросталь Ирина Волкова обратилась к местным жителям. Она заверила, что аварийно-ремонтные бригады делают всё возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность котельной «Восточная».

Она напомнила гражданам, что из-за некачественной работы этой частной котельной с 11 декабря на территории всего городского округа Электросталь по согласованию с Правительством Московской области был введен режим чрезвычайной ситуации. На следующий день, 12 декабря котельная «Восточная» была остановлена. За истекший период на объекте теплоснабжения были проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы.

В частности, уточнила глава местной администрации, в систему теплоэнергетического комплекса был встроен пароводяной тепловой пункт АО «МСЗ», который пришлось для этого расконсервировать, так как что он не использовался несколько лет. Кроме того, был отремонтирован сетевой насос. На магистральной сети установили дополнительную запорную арматуру. Также техники промыли котлы, теплообменники и соединяющие их коллекторы.

Пар, поступающий с заводской бойлерной, помогает поддерживать нормативную температуру теплоносителя. С 1 января 2024 года котельная «Восточная» передана на ответственное хранение в Муниципальное унитарное предприятие «Электростальский центр услуг». Для обслуживания котельной, тепловых сетей, районных тепловых пунктов заключен госконтракт с теплоэнергетической компанией ООО «Глобус».

В данных непростых погодных условиях, при аномально низких температурах проводятся все возможные мероприятия для поддержания работоспособности котельной, тепловых сетей и районных тепловых пунктов, которые передают отопление и горячую воду потребителям в восточной части города. Также продолжают непрерывно дежурить аварийные и ремонтные бригады.


При содействии Правительства Подмосковья, Министерства энергетики региона сформированы дополнительные усиленные бригады для последующего ремонта. Работы будут проведены, как только позволят погодные условия. В причинах возникновения данной нештатной ситуации и установлением виновных уже занимаются правоохранительные органы и следственный комитет.


Ирина Волкова напомнила жителям Электростали, что по всем вопросам ЖКХ можно обращаться в единую диспетчерскую службу ЖКК «Восток» по телефону: 8 (800) 775-00-60.

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#следственный комитет
#отопление
#котельная
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#коллекторы
#режим
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Глава Воскресенска Малкин сообщил о скором возвращении тепла в дома
Глава Воскресенска Малкин: работа котельной в Белоозёрском восстановлена
07 января 2024, 13:20

Фото: iStock/nikkimeel

В котельной города Белоозёрский полностью запустили котёл, работа восстановлена в полном объёме. Об этом сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Он сообщил, что в ночь с 6 на 7 января, в связи с технологическим инцидентом, был погашен один из котлов. В результате теплоноситель подавался на сниженных параметрах по температуре.

В итоге были проведены аварийно-восстановительные мероприятия, по результатам которых котёл вновь запустили. В настоящее время работа котельной полностью восстановлена и осуществляется в полном объёме. Однако необходимо какое-то время на прогрев, подчеркнул Малкин.

Для осуществления проверки системы отопления в жилых домах работает бригада. Также, в случае необходимости, работают телефоны диспетчерских служб ООО «Газпромтеплоэнерго МО»: 7(926) 400-26-69.

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#теплоснабжение
#котельная
#уголовное подмосковье
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На Украине предупредили об отключении электроэнергии по всей стране
На Украине предупредили об отключении электроэнергии из-за морозов
07 января 2024, 13:03

Фото: iStock/Dudbrain

На Украине в ближайшие дни ожидается отключение электроэнергии из-за приближающихся морозов. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в ходе украинского телемарафона.
Он отметил, что на Украине неизбежен дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии. В связи с этим, начиная с воскресенья, возможны отключения.

При этом специалист добавил, что дефицита мощности можно избежать, если осуществить импорт электроэнергии из других стран.

Вместе с тем Омельченко добавил, что проблемы с электроэнергией не будут носить тотальный характер – ожидается исключительно плановое отключение на отдельных участках.

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#энергетика
#отключение
#украина
#морозы
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Названы причины смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы
20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа впала в кому и умерла от гриппа
07 января 2024, 12:12

Фото: iStock/Imagesines

В Союзе конькобежцев России (СКР) назвали причину смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы. Об этом пресс-служба Союза рассказала в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 6 января скончалась 20-летняя воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа.

По сообщениям СКР, причиной стали осложнения на фоне гриппа. Отмечалось, что ещё в конце прошлого года Анастасия заболела, но состояние только ухудшалось, поэтому потребовалась госпитализация. Затем девушка впала в кому, из которой уже не вышла.

Анастасия Середа выигрывала призовые места на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах, имела звание мастера спорта России.

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#смерть
#спортсмены
#грипп
#кома
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Обучающийся в Шотландии российский студент рассказал о травле за поддержку СВО
07 января 2024, 12:03

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Россиянин Андрей Комаров проходит обучение в Университете Эдинбурга в Шотландии. Он рассказал, что постоянно подвергается травле со стороны других студентов за то, что не осудил Родину после начала специальной военной операции на Украине.
В разговоре с РИА Новости Андрей сообщил, что неприятности для него начались с того момента, когда он пригласил к себе сокурсников, чтобы вместе посмотреть трансляцию Парада Победы 9 мая. Во время просмотра разговор зашёл о событиях в Буче. Россиянин заявил, что это явно постановочная сцена, а он не считает для себя возможным осуждать свою страну и армию. Студентка из Литвы вступила с ним в жаркую дискуссию, доказывая, что всё было именно так, как представили западные СМИ.

После этого начались проблемы. Упомянутая девушка пожаловалась на Андрея во все студенческие организации, обвинив его даже в том, о чём он никогда не говорил, например, в призывах к насилию. Подключилось и украинское сообщество Университета Эдинбурга. Началась травля в интернете и отчасти в реальной жизни. Руководство вуза бездействовало, хотя травля в интернете является в Великобритании уголовным преступлением.

Профессор, ведущий курс международных отношений, который заканчивал российский студент, задал тему событий на Украине. Андрей изложил в своей работе российский взгляд на проблему через призму структурного неореализма. Преподаватель прямо заявил, что лично ему эссе очень понравилось и похвалил россиянина за патриотизм. Однако добавил, что хорошую оценку ему получить не удастся, так как взгляд на проблему «не подходит данному курсу». Тогда стало ясно, что проукраинский ракурс освещения событий СВО является либо негласным правилом, либо официальной политикой университета, заключил Андрей.

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Воробьёв: Владельцы частной котельной в Климовске скрылись
07 января 2024, 11:20

Фото: сайт Кремля

В самые морозные дни только что наступившего нового года в частной котельной микрорайона Климовск в подмосковном Подольске произошла авария, оставившая без теплоснабжения 170 домов. Владельцы объекта сразу после случившегося просто «исчезли с радаров».
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также рассказал, что с хозяевами частного отопительного объекта в течение продолжительного времени пытались связаться для уточнения различных деталей технического характера, но безуспешно.

«Исходя из этого, будем решать вопрос по-другому», — сказал глава региона.

Воробьёв обратился в следственные органы с просьбой выйти в суд с ходатайством о передаче котельной в муниципальную собственность. Он также попросил сделать это в максимально короткие сроки. Представители Следственного комитета РФ сообщили губернатору, что уголовное дело по факту ЧП уже возбуждено и обещали постоянно информировать подмосковные власти о развитии ситуации.

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#подмосковье
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