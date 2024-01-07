Омбудсмен Титов призвал россиян не бояться мигрантов

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Также Титов подчеркнул, что ещё одной причиной негативного отношения к мигрантам является боязнь за свои рабочие места. Однако омбудсмен призвал не переживать по этому поводу, поскольку никто не займёт места россиян, которые имеют все возможности для построения карьеры, вне зависимости от уровня образования и квалификации.
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