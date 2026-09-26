Омбудсмен Володарский рассказал, чем опасна ранняя подготовка к школе

26 сентября 2026, 10:26

Фото: Istock/nilimage

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что детский сад не стоит воспринимать как этап подготовки к школе. О том, нужна ли ребёнку дополнительная подготовка к школе, если он ходит в детский сад, рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.





В эфире Общественной Службы Новостей Володарский напомнил: до 2014 года у детских садов не было образовательного стандарта, существовали лишь некие требования.

«На каком-то этапе технологического перехода общество стало тревожиться, что в школу идут неподготовленные дети. С одной стороны, школа не имеет права устраивать ограничения при приёме в первый класс. С другой стороны, мы видим, что многие школы проводят некие собеседования, экзамены для приёма в первый класс», — отметил он.