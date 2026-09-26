Врач рассказала, сколько можно использовать наушники без вреда для здоровья
Врач Сергеева: слушать музыку в наушниках можно не более двух часов
Отоларинголог Наталия Сергеева рассказала, что слушать музыку в наушниках желательно не более двух часов. После каждого часа нужно делать перерыв хотя бы на 10 минут, а громкость не должна превышать 60%.
В беседе с изданием «Абзац» Сергеева объяснила: чувствительные клетки уха повреждаются от резкого или продолжительного громкого звука.
«Эти изменения становятся необратимыми. В таком случае человек может в моменте столкнуться с оглушением. Иногда вследствие [такого воздействия] может появляться и посторонний шум. Клетки повреждаются настолько, что, с одной стороны, они плохо воспринимают внешний звук, а с другой — сами вырабатывают патологический шум», — отметила врач.Специалист добавила, что последствия разового громкого звука обратимы в течение месяца. Однако привычка засыпать в наушниках или использовать их без перерыва постепенно снижает слух без возможности восстановления. Кроме того, Сергеева заявила, что накладные наушники безопаснее вкладышей: они обладают шумоподавлением и побуждают владельца снижать громкость.