Врач рассказала, сколько можно использовать наушники без вреда для здоровья

26 сентября 2026, 09:33

Врач Сергеева: слушать музыку в наушниках можно не более двух часов

Фото: Istock/Boris Jovanovic

Отоларинголог Наталия Сергеева рассказала, что слушать музыку в наушниках желательно не более двух часов. После каждого часа нужно делать перерыв хотя бы на 10 минут, а громкость не должна превышать 60%.





В беседе с изданием «Абзац» Сергеева объяснила: чувствительные клетки уха повреждаются от резкого или продолжительного громкого звука.

«Эти изменения становятся необратимыми. В таком случае человек может в моменте столкнуться с оглушением. Иногда вследствие [такого воздействия] может появляться и посторонний шум. Клетки повреждаются настолько, что, с одной стороны, они плохо воспринимают внешний звук, а с другой — сами вырабатывают патологический шум», — отметила врач.