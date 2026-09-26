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Врач рассказала, сколько можно использовать наушники без вреда для здоровья

Врач Сергеева: слушать музыку в наушниках можно не более двух часов
Фото: Istock/Boris Jovanovic

Отоларинголог Наталия Сергеева рассказала, что слушать музыку в наушниках желательно не более двух часов. После каждого часа нужно делать перерыв хотя бы на 10 минут, а громкость не должна превышать 60%.



В беседе с изданием «Абзац» Сергеева объяснила: чувствительные клетки уха повреждаются от резкого или продолжительного громкого звука.

«Эти изменения становятся необратимыми. В таком случае человек может в моменте столкнуться с оглушением. Иногда вследствие [такого воздействия] может появляться и посторонний шум. Клетки повреждаются настолько, что, с одной стороны, они плохо воспринимают внешний звук, а с другой — сами вырабатывают патологический шум», — отметила врач.
Специалист добавила, что последствия разового громкого звука обратимы в течение месяца. Однако привычка засыпать в наушниках или использовать их без перерыва постепенно снижает слух без возможности восстановления. Кроме того, Сергеева заявила, что накладные наушники безопаснее вкладышей: они обладают шумоподавлением и побуждают владельца снижать громкость.
Ольга Щелокова

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