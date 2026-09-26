Популярная у россиян ежедневная привычка нарушает гормональный фон
Врач Мостовая: поздний отход ко сну нарушает выработку гормонов
Эндокринолог Мария Мостовая рассказала, что привычка поздно ложиться спать нарушает выработку кортизола, мелатонина и гормонов роста.
В беседе с изданием «Абзац» специалист заявила, что кортизол помогает организму реагировать на внешние обстоятельства, и организм вырабатывает его только ночью.
«Когда кортизола мало, мы не можем ни встать с кровати, ни быстро куда-то собраться, утром поднимаемся еле-еле. Многие считают, что это следствие стресса, но на самом деле речь идёт о дефиците вещества. Кортизол — гормон адекватной реакции на стресс, синтезируется преимущественно ночью, к четырём часам утра начинает повышаться», — отметила врач.Мостовая добавила, что поздний отход ко сну мешает и выработке мелатонина. Этот гормон отвечает за качество отдыха и работает как главный антиоксидант.
Дефицит гормона роста ускоряет старение и прогрессирование связанных с ним заболеваний: атеросклероза, диабета, катаракты. Эндокринолог советует уходить в сон не позже 23 часов. Период с 00:00 до 05:00 считается пиковым для выработки гормонов.