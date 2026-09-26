Копирайтеры не могут найти работу из-за развития ИИ

26 сентября 2026, 05:41

«Известия»: спрос на копирайтеров в России снизился на 20-30%

Фото: iStock/Oleksii Didok

В России за год спрос на копирайтеров и редакторов упал на 20–30%. Как сообщают «Известия», часть задач, которые раньше выполняли эти специалисты, теперь берут на себя маркетологи и SMM‑менеджеры, активно использующие нейросети.