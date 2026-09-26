Копирайтеры не могут найти работу из-за развития ИИ
В России за год спрос на копирайтеров и редакторов упал на 20–30%. Как сообщают «Известия», часть задач, которые раньше выполняли эти специалисты, теперь берут на себя маркетологи и SMM‑менеджеры, активно использующие нейросети.
Данные hh.ru показывают серьёзный дисбаланс на рынке труда: с начала 2026 года соискатели, специализирующиеся на работе с текстом, разместили более 213 тысяч резюме, в то время как работодатели опубликовали лишь порядка 5 тысяч вакансий. Особенно острая конкуренция наблюдалась в августе — на одну вакансию претендовало свыше 80 человек.
По словам директора по развитию компании Newstaff Романа Адаменко, бизнесу уже не требуется большой штат для подготовки несложных текстов. Эффективнее работает схема, когда один опытный копирайтер использует нейросети, справляясь с объёмом работы, который раньше выполняли несколько сотрудников.
В маркетинге количество вакансий для копирайтеров сократилось на 30%, в медиаиндустрии — на 23%. Компании всё чаще делают ставку на гибридный подход: сочетание человеческого опыта и возможностей искусственного интеллекта.
Читайте также: