ОМОН нагрянул в гей-клуб Екатеринбурга во время тематической вечеринки

Жители британского городка Сискейл, расположенного вблизи одного из крупнейших ядерных комплексов Великобритании «Селлафилд» протестуют из-за того, что сотрудники подкармливают бездомных котов, в результате чего в округе появилась стая из порядка ста котов, в фекалиях которых нашли плутоний и цезий. Об этом сообщает Daily Mail.