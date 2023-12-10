ОМОН нагрянул в гей-клуб Екатеринбурга во время тематической вечеринки

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В гей-клубе Fame в Екатеринбурге сотрудники полиции провели профилактическую проверку с привлечением ОМОНа, сообщает Ura.ru.
Полицейские ворвались в заведение во время тематической вечеринки, проверяя документы у посетителей и фиксируя их данные.
Дмитрий Чукреев, член городской Общественной палаты, рассказал изданию, что в ходе рейда в клубе, по его словам, будут изъяты неотмеченные бутылки с алкоголем.
Он также уточнил, что проверка была проведена «по информации от заинтересованных граждан».
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Дмитрий Чукреев, член городской Общественной палаты, рассказал изданию, что в ходе рейда в клубе, по его словам, будут изъяты неотмеченные бутылки с алкоголем.
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Артем Кузьмин