Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «От сердца к сердцу»

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Более 15 литров крови сдали росгвардейцы в рамках акции «От сердца к сердцу» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Участниками всероссийской донорской акции «От сердца к сердцу» стали сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области.
Мероприятие прошло 5 декабря на базе ОМОН «Русич». Свыше 30 росгвардейцев стали в обшей сложности 15 литров донорской крови, которая будет использоваться в подмосковных больницах.
Стоит отметить, что акция направлена на помощь врачам восполнить запасы крови в медицинских учреждениях округа, а также привлечь внимание общественности к значимости донорства.
Кроме этого, по окончанию мероприятия медработники станции переливания крови выразили руководству отрядов и всем росгвардейцам глубокую признательность за регулярную помощь центру.
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Мероприятие прошло 5 декабря на базе ОМОН «Русич». Свыше 30 росгвардейцев стали в обшей сложности 15 литров донорской крови, которая будет использоваться в подмосковных больницах.
Кроме этого, по окончанию мероприятия медработники станции переливания крови выразили руководству отрядов и всем росгвардейцам глубокую признательность за регулярную помощь центру.
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Мира Полтева