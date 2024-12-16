Омск признан «Культурной столицей 2026 года» в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что богатые и обеспеченные люди должны понимать, что их положение является не просто результатом трудов, но и божьим даром. Патриарх призвал научиться разделять материальные блага с иными людьми, сообщило агентство РИА Новости.