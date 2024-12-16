Омск признан «Культурной столицей 2026 года» в России

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Омск стал победителем федерального конкурса среди городов России на звание «Культурная столица 2026 года». Об этом сообщает ТАСС.
«Омск стал обладателем звания «Культурная столица 2026 года». Действующим в 2024 году обладателем звания является Нижний Новгород. 7 декабря состоялась передача статуса Грозному, который станет культурной столицей в 2025 году», — передает агентство.
Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, город удивит туристов культурными мероприятиями, добротой, порядочностью людей и гастрономией. В финал конкурса также вышли агломерация Зарайска и Коломны, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. В номинации «Народное голосование» победил Владимир.
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