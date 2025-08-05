«Он был человек из будущего»: Татьяна Тарасова о погибшем комментаторе Гришине
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова рассказала, что Гришин был необыкновенным человеком
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о погибшем комментаторе Александре Гришине в беседе NEWS.ru.
Она назвала Гришина необыкновенным человеком. По её словам, он искренне любил фигурное катание и знал его до мельчайших деталей. Также Тарасова отметила высокий профессионализм комментатора и выразила соболезнования его близким.
«Он был человек как бы из будущего, из нашего настоящего. Редко попадаются такие люди, которые любят и знают свой предмет. Я выражаю соболезнования маме, супруге, маленькому ребенку Александра», — сказала Тарасова.Ранее стало известно, что Александр Гришин скончался на 48-м году жизни. Его супруга Анастасия сообщила, что он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя.
С 2004 по 2015 год Гришин работал комментатором на телеканале «Спорт» (впоследствии «Россия 2»), затем — на «Матч ТВ». Он освещал чемпионаты мира и Европы по футболу и фигурному катанию.