«Он был человек из будущего»: Татьяна Тарасова о погибшем комментаторе Гришине

05 августа 2025, 14:34

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова рассказала, что Гришин был необыкновенным человеком

Татьяна Тарасова (фото: РИА Новости / Алексей Филиппов)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о погибшем комментаторе Александре Гришине в беседе NEWS.ru.





Она назвала Гришина необыкновенным человеком. По её словам, он искренне любил фигурное катание и знал его до мельчайших деталей. Также Тарасова отметила высокий профессионализм комментатора и выразила соболезнования его близким.



«Он был человек как бы из будущего, из нашего настоящего. Редко попадаются такие люди, которые любят и знают свой предмет. Я выражаю соболезнования маме, супруге, маленькому ребенку Александра», — сказала Тарасова.