«Пусть трогает себя за что угодно»: Сергей Соседов высказался о Глюкозе

05 августа 2025, 14:16

Сергей Соседов (фото: РИА Новости / Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал поведение певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы), вызвавшее споры в сети.





Поводом для обсуждения стало видео, в котором артистка проводит рукой у интимной зоны под музыкальное сопровождение.





«Мне Глюкоза неинтересна. Пусть трогает себя за что угодно», — заявил критик.