«Пусть трогает себя за что угодно»: Сергей Соседов высказался о Глюкозе
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал поведение певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы), вызвавшее споры в сети.
Поводом для обсуждения стало видео, в котором артистка проводит рукой у интимной зоны под музыкальное сопровождение.
«Мне Глюкоза неинтересна. Пусть трогает себя за что угодно», — заявил критик.Ранее, в 2024 году, певица уже оказалась в центре скандала после концерта в Красноярске, где трогала себя за интимные места и пела мимо нот. После инцидента Чистякова-Ионова удалила публикации в социальных сетях и сменила стиль на техно-тематикц и начала экспериментировать с электронной музыкой.
В недавнем интервью артистка сообщила, что её новый образ получил поддержку от дочерей. По словам Глюкозы, младшая дочь Вера восхищается её творчеством и нередко просит поделиться одеждой.