«Он ее уничтожил»: как жена Кличко из США потеряла дочь, стала наркоманкой и лишилась карьеры

Фото: соцсети Х. Панеттьери
Бывшая супруга украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери, наконец, призналась в том, какие испытания принес ей брак со спортсменом. В интервью она рассказала о своих безуспешных попытках вновь начать новую жизнь. Оказалось, что после разрыва с Кличко она страдает алкоголизмом и наркоманией. О том, как сложилась жизнь бывшей жены боксера и за что он лишил ее дочери расскажет редакция «Радио 1».
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери
На момент их судьбоносной встречи Владимир Кличко был не просто знаменитостью, а настоящей иконой бокса. Будучи уже мировым чемпионом в тяжелом весе и Олимпийским победителем, он пользовался популярностью по всему миру и, конечно, привлекал внимание представительниц прекрасного пола. Хайден – актриса с итальянскими корнями, тоже имела блестящую карьеру.
Встреча Кличко и Панеттьери состоялась в 2009 году перед Новым годом. Высокий спортсмен впечатлил 20-летнюю Хайден, несмотря на разницу в возрасте.
В 2013 году пара объявила о помолвке, и актриса получила шикарное кольцо с бриллиантом. Однако свадебные планы нарушила политическая обстановка на Украине. Хайден вскоре сообщила о беременности, и в 2014 году у пары родилась дочка Кайя-Евдокия.
Спустя четыре года их отношения подошли к концу.
Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Депрессия, развод и утрата родительских прав
Для Хайден материнство стало источником затяжной послеродовой депрессии. Когда дочери исполнилось 8 месяцев, актриса решила лечь в клинику, пропустив съемки нескольких эпизодов в популярном американском сериале. Спустя полгода она вернулась к обычной жизни, но восстановить отношения с Кличко не удалось, и ей снова понадобилась медицинская помощь.
Согласно источникам, в доме часто возникали скандалы, а Панеттьери старалась заглушить свои переживания в близлежащем баре. Молодые родители не могли найти общий язык, что истощало психическое состояние актрисы. Упоминания о ее склонности к алкоголю появились еще до встречи с супругом, но после родов ситуация усугубилась.
В 2016 году супруги последний раз появились вместе на мероприятии, а спустя несколько месяцев они объявили о разрыве. Тогда Кличко добился единоличной опеки над дочерью на фоне доказательств алкогольной зависимости Хайден. Сейчас девочке 9 лет, она живет с отцом и бабушкой в Киеве, тогда как мать видела ее лишь несколько раз.
«Это он ее уничтожил. Он отобрал у нее все», — рассказывали журналистам знакомые актрисы.
Борьба с зависимостями и смерть брата
После того как актриса потеряла и мужа, и дочь, её жизнь превратилась в хаос. Сначала, пытаясь залечить душевные раны, она искала утешение в ночных клубах и барах. Завела отношения с актером Брайаном Хикерсоном, но этот выбор оказался неудачным – за полтора года совместной жизни ей несколько раз пришлось вызывать полицию из-за угроз избранника.
Экс-супруга Кличко долго работала с психотерапевтом и лишь в 2022 году заявила о стойком трезвом состоянии. Однако её надежды разрушились, когда в 2023 году младший брат Янсен внезапно скончался от синдрома бычьего сердца.
«Когда я его потеряла, я ощутила, что утратила часть себя», — призналась звезда через полтора года.
В настоящее время Хайден заявила, что готова написать мемуары, в которых расскажет свою версию разрушенной жизни.
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