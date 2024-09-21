Порнозвезда Катя Самбука вышла замуж за 19-летнего сына сенатора: кто ее обвинил в растлении и как приняли в семье

Фото: соцсети Кати Самбуки
19-летний сын сенатора Владислава Тюльпанова официально узаконил свои отношения со звездой эротических шоу Катей Самбукой. О том, как скандально известную девушку приняли в семье политика расскажет редакция «Радио 1».
Катя Самбука вышла замуж
19-летний сын покойного сенатора из Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова впервые вступил в брак. Его избранницей стала участница эротических шоу Катя Самбука, которую Владислав впервые увидел в подростковом возрасте. Увидев её фотосессию в розовом белье, он решил, что обязательно добьется её внимания. Достигнув 17 лет, Владислав впервые осмелился написать ей.
Катя, откликнувшись на сообщения молодого петербуржца, согласилась на встречу и у них быстро возникло взаимное влечение. Владислав впервые рассказал о своих отношениях с 32-летней телеведущей осенью прошлого года. Мать и сестра Владислава не одобрили его выбор, что привело к конфликту и необходимости отложить свадьбу. Вдова сенатора мечтала, чтобы ее сын связал свою жизнь с девушкой из политических кругов. Тем не менее, влюбленные официально зарегистрировали свои отношения.
Недовольны отношениями пары оказались и некоторые подписчики известной девушки. Ее даже поспешили обвинить в растлении 17-летнего парня.
«На самом деле, я его не растлевала, потому что у него более богатый сексуальный опыт, чем у меня. Сексуальный опыт – это же не выступления на сцене, а физические контакты. У меня их было гораздо меньше, чем у него. В жизни я не такой человек, как на сцене. Там во мне просыпается какой-то дьявол. Но это было всё раньше. Сейчас всё изменилось», — поделилась артистка с «МК».
Громкого празднования по случаю свадьбы не было и пара ограничилась скромным вечером в одном из московских ресторанов.
Фото: соцсети Кати Самбуки
Катя Самбука: что о ней известно
Катя родилась в Ленинграде и с детства испытывала нехватку родительского внимания, так как отца у нее не было, а матери приходилось много трудиться, чтобы обеспечить семью. Она не получила даже среднее образование и в юности познакомилась с режиссером фильмов для взрослых Бобом Джеком. В возрасте 15 лет Катя вышла замуж за мужчину, который был старше нее на 20 лет. В том же 2007 году она стала матерью и родила дочь Звану.
Однако сама девушка утверждает, что несмотря на профессию супруга, не снималась в порнофильмах. За время совместной жизни с ним Катя выпустила несколько музыкальных треков, участвовала в эротических шоу и была ведущей программ «Модный девайс» и «Богатство курицы». В 2015 году Самбука ушла от Боба, опубликовав жуткие фотографии со следами побоев. Режиссёр не признал своей вины в деле о домашнем насилии.
Затем девушка родила ещё двоих детей от других партнеров. В последнее время о Самбуке вновь начали говорить на фоне её возвращения к музыкальной карьере.
Что известно о муже Самбуки
Владислав Тюльпанов – младший сын Вадима Тюльпанова. Политик был спикером Законодательного собрания в Петербурге до 2017 года. Скончался при загадочных обстоятельствах, поскользнувшись в бане. У политика осталась еще дочь Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова.
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