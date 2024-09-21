«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис

Фото: соцсети П.Шаляпина
В сентябре 2021 года от COVID-19 скончалась супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис. Пара была в браке всего около двух месяцев — они узаконили свои отношения 31 июля, но вскоре Дэвис серьезно заболела. После смерти женщины общество разделилось на два лагеря: одни выражали поддержку Шаляпину, в то время как другие утверждали, что ему повезло, так как Дэвис была довольно обеспеченной. В Сети даже начали появляться слухи о том, что артист якобы отравил свою жену ради наследства. Впервые за долгое время Прохор Шаляпин прервал молчание и рассказал, что на самом деле связывало его с состоятельной канадкой. Подробнее об этом расскажет редакция «Радио 1».
Знакомство и брак Шаляпина с Дэвис
С Татьяной Дэвис Прохор Шаляпин встретился на корпоративном мероприятии в Монако. Миллионерша сразу же привлекла певца своей харизмой, не меньшее впечатление на женщину произвел молодой артист. В январе 2020 года Дэвис решила связаться с ним, предложив отправиться в совместное путешествие, причём в любую точку планеты.
Её не смущал тот факт, что певец младше на девять лет. Прохор, в свою очередь, всегда испытывал интерес к более зрелым женщинам. Первое свидание прошло в Лос-Анджелесе, после чего они стали неразлучны и путешествовали вместе. Однако настоящая любовь к Татьяне у Прохора возникла не сразу.
«У меня не было любви, лишь симпатия, она мне подошла по характеру», — отмечал артист в программе «Светская хроника» на Пятом канале.
Предложение о свадьбе произошло неожиданно и без романтики. Дэвис позвонила Прохору с идеей женитьбы, ссылаясь на спор с подругой. Прохор, услышав это, удивился, но согласился, отметив с юмором, что терять ему нечего. Их свадьба в 2021 году потрясла всех — торжество обошлось в 15 миллионов рублей.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Неожиданная болезнь и уход из жизни
Радостное событие омрачила болезнь Татьяны, о которой стало известно всего через три дня после праздника. Она почувствовала недомогание и повышенную температуру. Несмотря на ухудшение состояния, Дэвис не обращала внимания на симптомы и продолжала активно проводить время.
Она продолжала посещать спортзал и салоны красоты. Певец поделился, что пытался убедить супругу обратиться к врачу, но она игнорировала его заботу.
«Я предложил ей купить тесты на COVID, и тест показал наличие вируса. Таня не хотела идти в больницу из-за планов на поездку, поэтому решила обратиться к частному специалисту», — рассказал артист в эфире одной из программ.
Молодожены мечтали провести медовый месяц в Мексике, где Татьяна арендовала виллу у океана. Однако здоровье продолжало ухудшаться и 9 августа Прохор настоял на вызове скорой помощи. Врачи доставили Татьяну в больницу в критическом состоянии.
«Она потратила 11 тысяч долларов на лечение дома, но это не помогло», — отметил артист.
В больнице Татьяну ввели искусственную кому, вскоре она скончалась, так и не придя в себя. Прохор тогда поделился у себя в социальных сетях переживаниями насчет утраты жены: «Мне очень тяжело это писать, но моей Танечки больше нет…».
Обвинения Прохора в убийстве жены
Фото: соцсети П.Шаляпина
После случившегося общество разделилось на две группы: одни выражали поддержку Шаляпину, в то время как другие утверждали, что ему повезло, так как Дэвис была довольно обеспеченной. В Интернете начали появляться слухи о том, что артист якобы отравил свою жену ради наследства. Также возникли версии о фиктивности их брака и изменах Шаляпина.
«Это полная ахинея. Наша история была очень яркой и обсуждаемой, но внезапно завершилась. Нужно было придумать что-то, и придумали», — утверждал Шаляпин в одной из передач на Rutube.
По словам артиста, его не раз приглашали на телевидение, чтобы рассказать о его отношениях с Татьяной. Он не скрывает, что материальное положение Дэвис сыграло свою роль в том, что они встречались, но не настолько, чтобы говорить о каких-либо серьезных намерениях, как убийство.
Шаляпин также утверждает, что ничего от этого брака не получил. Татьяна была владельцем юридической фирмы и подошла к замужеству с серьезностью, подготовив брачный договор, который артист подписал.
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