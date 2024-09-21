«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис

В сентябре 2021 года от COVID-19 скончалась супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис. Пара была в браке всего около двух месяцев — они узаконили свои отношения 31 июля, но вскоре Дэвис серьезно заболела. После смерти женщины общество разделилось на два лагеря: одни выражали поддержку Шаляпину, в то время как другие утверждали, что ему повезло, так как Дэвис была довольно обеспеченной. В Сети даже начали появляться слухи о том, что артист якобы отравил свою жену ради наследства. Впервые за долгое время Прохор Шаляпин прервал молчание и рассказал, что на самом деле связывало его с состоятельной канадкой. Подробнее об этом расскажет редакция «Радио 1».