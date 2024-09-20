«Нафиг ему эта обуза»: почему сбежавший в США внук Пугачевой Никита Пресняков внезапно разводится с женой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Долгое время Никита Пресняков и Алена Краснова считались одной из самых идеальных пар в публичном пространстве. Музыкант, казалось, смог завоевать сердце одной из самых желанных невест. Алена – модель из обеспеченной семьи, была известна в светских кругах, и многие не сомневались, что их союз станет долгосрочным. О том, почему рухнула семья внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой расскажет редакция «Радио 1».
Внук Пугачевой развелся с женой
Спустя два года после того, как Никита Пресняков уехал из России и поселился в США, стали поступать новости о его разладе с супругой, с которой он вместе более семи лет. Друзья пары начали опасаться, что их худшие предчувствия сбываются.
Первым об этом сообщил музыкальный продюсер и экс-директор одной из компаний Филиппа Киркорова Леонид Дзюник. Он подтвердил, что Пресняков действительно подал на развод с Аленой, но причины оказались не такими простыми, как предполагалось.
Слухи о возможном разладе начали появляться еще месяц назад: Никита вернулся в Россию один, а затем уехал в Испанию на отдых без супруги. Алена прилетела в Москву раньше, но отказывалась комментировать возникшие проблемы. В социальных сетях все чаще появлялись ее фотографии и видео с подругами, а вскоре она даже начала заниматься стрип-пластикой, зная, что это вызовет недовольство у Преснякова.
Спустя всего несколько недель ситуация ухудшилась: в профиле Алены Красновой появилась информация о том, что она теперь проживает в Москве и открыта для новых предложений, в то время как Никита Пресняков продолжал активно развивать свою музыкальную карьеру и совершенствовать свои режиссерские навыки за рубежом.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Причины развода Никиты Преснякова с женой
По одной из версий, причиной разрыва стали постоянные трудности музыканта с карьерой и необходимостью переезда. Специальная военная операция заставила Никиту покинуть Россию и начинать все с нуля. Кроме того, финансовое положение семьи заметно ухудшилось, доходы сократились, и Никита все чаще оказывался в ситуации, когда ему приходилось оправдываться и избегать конфликтов.
В интервью «Пятому каналу» продюсер Леонид Дзюник уточнил причины развода, отметив, что Пресняков быстро осознал: семейная идиллия и уютные вечера с женой — это не для него.
По его словам, почувствовав надвигающиеся проблемы, Краснова «быстро приняла решение», что только подтвердило выбор Преснякова.
«Когда Краснова выходила за него замуж, она рассчитывала, что это будет семья Пугачевой, финансовое благополучие. А потом грянула СВО, Пугачева выкинула новый фортель. У Орбакайте ба-бах, и не все в порядке с гастролями. Девочка-то рассчитывала, что все у нее будет в шоколаде, работать надо как-то, рассчитывать что-то. Никита вот и подумал – а нафиг ему эта обуза, у него своих проблем ворох», – заявил Дзюник.
Пресняков опроверг слухи о расставании с Красновой
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Тем временем, сам Никита Пресняков факт разлада с женой-моделью не подтверждает. Более того, по уверениям самого музыканта, в их семье все гладко, а журналисты посягают на спокойствие влюбленных. В личном микроблоге молодого человека появилось официальное обращение, в котором тот эмоционально заявил – слухи о разводе – наглое вранье и обман.
«Мы не расстались, мы любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично. Непонятно откуда это всегда берется?» — возмутился Пресняков.
Пресняков покинул Россию после начала СВО
Весть о том, что Пресняков бежит из России, облетела всю страну в 2022 году после начала специальной военной операции. В государстве была объявлена частичная мобилизация, а внук Пугачевой, как мужчина призывного возраста, сильно забеспокоился и быстро подсуетился – решение уезжать было принято очень скоро.
Навстречу приключениям внук Пугачевой отправился один, и лишь спустя некоторое решился перевезти в Штаты и супругу. Планировалось, что юноша прощупает почву, изучит местность, а затем, обеспечив жене безопасность, решится с ней воссоединиться.
Вскоре после его отъезда из России в одном из столичных театров, где Пресняков работал гостевым актером, должна была состояться премьера спектакля с его участием, но юноша попрал все нормы морали и сбежал.
«Он уехал в Америку еще две недели назад и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя», — рассказывал тогда в беседе с онлайн-журналом Starhit.ru источник, знакомый с ситуацией.
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