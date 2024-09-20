«Нафиг ему эта обуза»: почему сбежавший в США внук Пугачевой Никита Пресняков внезапно разводится с женой

Долгое время Никита Пресняков и Алена Краснова считались одной из самых идеальных пар в публичном пространстве. Музыкант, казалось, смог завоевать сердце одной из самых желанных невест. Алена – модель из обеспеченной семьи, была известна в светских кругах, и многие не сомневались, что их союз станет долгосрочным. О том, почему рухнула семья внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой расскажет редакция «Радио 1».