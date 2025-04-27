«Он искренне раскаивается»: Бастрыкин получил неожиданное обращение о Моргенштерне*

Алишер Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)
Движение «Зов народа» направило обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой снять статус иностранного агента с рэпера Алишера Моргенштерна*, заявил руководитель общественной организации Сергей Зайцев.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что артист оставил в прошлом аморальный образ жизни, скучает по России, обращается к традиционным духовным ценностям и оказывает поддержку нуждающимся детям. По его мнению, такие перемены в поведении рэпера дают основания для пересмотра статуса иноагента.
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«Если он искренне раскаивается и сожалеет о содеянном, то, на наш взгляд, каждый имеет право на ошибку и исправление. Моргенштерн молод, у него есть потенциал, и, если его энергию направить в правильное русло, он может принести пользу обществу. Мы считаем, что нужно давать шанс на исправление», — пояснил общественник.Читайте также:
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Данил Пономарев