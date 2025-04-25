Свёл «дьявольское» тату и отправился в рехаб: С Моргенштерна* могут снять статус иноагента

Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)
С Моргенштерна* попросили снять статус иностранного агента из-за его последних изменений: рэпер свел «дъявольскую» татуировку с лица и отправился на лечение в рехаб. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
С данной инициативой выступили общественники из движения «Зов народа». Они направили свое обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Представители движения считают, что раньше музыкант вел аморальный образ жизни и не скрывал это. Однако теперь он признал, что скучает по России. Также рэпер отправился на лечение в рехаб и стал все чаще писать в соцсетях о Боге.
Примечательно, что Алишер стал регулярно помогать больным детям из РФ и отправлять деньги на их лечение.
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*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Запрещён в РФ
Представители движения считают, что раньше музыкант вел аморальный образ жизни и не скрывал это. Однако теперь он признал, что скучает по России. Также рэпер отправился на лечение в рехаб и стал все чаще писать в соцсетях о Боге.
Примечательно, что Алишер стал регулярно помогать больным детям из РФ и отправлять деньги на их лечение.
Читайте также:
«С детства я живу с дырой в груди»: находящийся в рехабе Моргенштерн* рассказал о переосмыслении отношения к жизни
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*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Запрещён в РФ
Екатерина Коршунова