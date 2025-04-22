«С детства я живу с дырой в груди»: находящийся в рехабе Моргенштерн* рассказал о переосмыслении отношения к жизни

Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)
Рэпер Моргенштерн* в соцсетях поделился итогами трёх месяцев, проведённых в рехабе.
26-летний рэпер выложил скриншот из приложения, отсчитывающего количество дней без вредных привычек. Итого, 94 дня Моргенштерн* не употребляет алкоголь и 235 дней назад полностью отказался от запрещённых веществ.
Музыкант признался, что если месяц назад ещё мечтал побыстрее выйти из рехаба, то сейчас он ценит нахождение в этом месте и даже неохотно берёт в руки телефон.
Моргенштерн* порассуждал о внутреннем состоянии.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Музыкант признался, что если месяц назад ещё мечтал побыстрее выйти из рехаба, то сейчас он ценит нахождение в этом месте и даже неохотно берёт в руки телефон.
Моргенштерн* порассуждал о внутреннем состоянии.
«Я стал понимать, что меня всю жизнь ****** (обманывали – прим. ред). И более того, я сам вас ****** (обманывал – прим. ред). Тем, что счастье кроется в успехе, карьере, славе, чартах, деньгах, достижениях, крутых тачках и цепях, куче девочек вокруг, сексе, красивой внешности и прочей материальщине. Мир вокруг твердил мне об этом с детства, а я подхватил эту идею и стал транслировать вам. С детства я живу с дырой в груди, которую пытался заполнить всем вышеперечисленным», – заявил исполнитель.Певец признался, что в рехабе начал иначе смотреть на жизнь и переосмыслил ценность материальных вещей.
«Чем больше материальщины запихивать в черную грудную дыру – тем больше и прожорливее она становится. Я отправляюсь на поиски того, что заполнит эту пустоту по-настоящему. Буду делиться успехами», – заключил Моргенштерн*.Напомним, что рэпер находится в рехабе с января 2025 года.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова