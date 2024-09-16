Шлепнул сына и хотел еще одну жену: наследник Жириновского раскрыл истинную причину разрыва родителей

Фото: сайт Госдумы
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский является отцом троих детей. Его младший сын Олег Эйдельштейн родился вне брака. На днях он дал интервью телеканалу НТВ, в котором поделился своими воспоминаниями о родителе. О том, что рассказал о политике его внебрачный наследник расскажет редакция «Радио 1».
Сын Жириновского рассказал об агрессии отца
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В интервью телеканалу Олег Эйдельштейн рассказал, что Владимир Жириновский был строг к нему и часто демонстрировал агрессию.
«Кажется, у мамы была своя история, и когда она заметила, как Владимир Вольфович выражает свою усталость негативно, она решила уйти, собрав вещи. Через месяц мы съехали», — рассказал он.
Вспоминая детство, Олег отметил случай, когда, играя с часами, получил от отца.
«Я взял часы поиграть, и он меня шлепнул. Сейчас я был бы рад любому его шлепку, но на тот момент я был недоволен», — поделился воспоминаниями сын Жириновского.
Он также добавил, что именно после того, как отец поднял на него руку, мать собрала вещи и покинула дом.
Наследник политика также считает, что приоритетами его отца всегда была работа.
«Давайте будем честными, отец любил двух женщин — Россию и партию», — заявил Эйдельштейн.
Личная жизнь Жириновского
Фото: сайт Кремля
Единственной законной супругой Владимира Жириновского была Галина Лебедева, которая в 1971 году родила ему сына Игоря. Отношения супружеской пары были далеки от идеала. Они даже разводились и несколько лет вообще не общались. Именно в этот период Жириновский успел обзавестись внебрачными детьми.
В 1983 году у лидера ЛДПР родилась дочь Анастасия, а в 1986 году на свет появился младший сын — Олег. Его родила Жанна Газдарова, с которой Владимир Вольфович познакомился во время отдыха на Кубе.
Политик признавался, что, если бы в стране разрешали многоженство, он бы имел еще одну супругу.
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